Eurosocialisti majú dvoch kandidátov na lídrov, je ním aj Šefčovič

Brusel 17. októbra (TASR) - Vo štvrtok (18.10.) o polnoci vyprší termín na prihlasovanie sa kandidátov na post volebného lídra Strany európskych socialistov (PES) do volieb do Európskeho parlamentu. Európski socialisti majú zatiaľ dvoch kandidátov, čo potvrdil aj stredajší summit predstaviteľov PES v Bruseli.Vrcholné stretnutie premiérov, európskych komisárov, šéfov politických strán a politických frakcií Európskeho parlamentu z tábora sociálnej demokracie predchádzalo tradičnému summitu EÚ a potvrdilo, že PES má dvoch kandidátov na post predsedu Európskej komisiePredseda PES Sergej Stanišev v správe pre médiá upozornil, že európski socialisti majú vôľu aj prostriedky viesť silnú a angažovanú kampaň pre európske voľby, ktoré sa uskutočnia koncom mája 2019.uviedol Stanišev.Účastníkov summitu PES privítali obaja kandidáti na post volebného lídra - podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič a prvý podpredseda Európskej komisie zodpovedný za lepšiu reguláciu a medziinštitucionálne vzťahy Frans Timmermans.Existuje už len teoretická možnosť, že by do štvrtka do polnoci pribudol aj tretí kandidát socialistov. O tom, či sa lídrom kandidátky socialistov (tzv. Spitzenkandidat) stane Šefčovič alebo Timmermans, rozhodne snem PES, ktorý je naplánovaný začiatkom decembra v Lisabone, aj keď podľa kuloárnych informácií z diplomatického prostredia EÚ existuje snaha, aby sa socialisti dohodli na jednom mene už pred snemom v metropole Portugalska.