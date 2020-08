Eurostat prináša mladým infografiku, vďaka nej si môžu porovnať svoj život s rovesníkmi v Európe

Štyri aspekty života

Porovnanie s dátami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2020 (Webnoviny.sk) - Eurostat spustil interaktívnu infografiku, v ktorej môžu mladí ľudia porovnávať aspekty svojho života s inými Európanmi. Výskumná agentúra o tom informuje na svojej webovej stránke.Infografika je určená pre ľudí vo veku od 16 do 29 rokov. Môžu si vďaka nej zistiť, koľko detí priemerne majú ich rovesníci, či aký je priemer v Európskej únii (EÚ), prípadne, v akom členskom štáte je najvyšší alebo najnižší. Takéto porovnanie je možné vo viacerých kategóriách.„Koľko mladých žien a mužov žije vo vašom veku so svojimi rodičmi? Koľko z nich je zamestnaných? Ako často boli v poslednej dobe v kine alebo na koncerte,“ uvádza Eurostat svoj nový nástroj „Mladí Európania!“ a nabáda ľudí, aby to pomocou neho zistili.Pozostáva z otázok podobných kvízu, ktoré sa týkajú štyroch rôznych aspektov života: ja a moja rodina, ja a moja práca, ja a môj voľný čas a štúdium a ja a internet.Mladí tak môžu zistiť, ako sú na tom v porovnaní so svojimi rovesníkmi na základe dát, ktoré výskumná agentúra EÚ dlhodobo zbiera a vyhodnocuje.Okrem zmieneného počtu detí je to napríklad aj index telesnej hmotnosti, psychologické ťažkosti, zdravé vnímanie samého seba, ohrozenie chudobou alebo sociálnym vylúčením, frekvencia stretávania sa s rodinou a priateľmi či účasť na neformálnych dobrovoľníckych aktivitách a využívanie internetu.Nástroj Eurostatu „Mladí Európania!“ je dostupný na stránke tu