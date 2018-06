Eurosummit zhodnotil stav bankovej únie

Symbol eura pred budovou ECB Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. júna (TASR) - Reforma hospodárskej a menovej únie posilní euro a v dôsledku toho aj celú Európsku úniu. Skonštatoval to predseda Európskej rady Donald Tusk po skončení rokovaní premiérov a prezidentov členských krajín EÚ v Bruseli o témach venovaných eurozóne.Takzvaný eurosummit bol posledným bodom dvojdňového summitu EÚ. Tusk v správe pre médiá uviedol, že na decembrovom eurosummite bol prijatý záväzok pokročiť pri dokončení bankovej únie a posilnení Európskeho mechanizmu pre stabilitu (ESM), ktorý sa stane základom Jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií (SRM). Cieľom SRM je zabezpečiť riadne riešenie krízovej situácie zlyhávajúcich bánk s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a ekonomiku.opísal situáciu Tusk.Európska komisia navrhuje pevne zakotviť rozpočtové nástroje eurozóny do rozpočtu EÚ. Rokovania o tomto návrhu budú ďalej pokračovať.Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave pred novinármi vyjadril spokojnosť s doterajším pokrokom v eurozóne a dodal, že pokiaľ ide o rozpočtové nástroje, hlavy vlád a štátov nestrávili veľa času diskusiou o francúzsko-nemeckom návrhu fungovania eurozóny.Luxemburský premiér Xavier Bettel vysvetlil, že ministri financií eurozóny (Euroskupina), ako aj ministri hospodárstva sa v rámci debát o budúcnosti eurozóny ešte vrátia k technickým otázkam a zhodnotia ďalší stav vecí na eurosummite v decembri 2018.Dohoda z bankovej oblasti prijatá na summite by mala umožniť poslancom Európskeho parlamentu, aby ju prijali do konca tohto roka. Cieľom je začať politické rokovania o návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje európsky systém ochrany vkladov (ESOV).V záveroch summitu sa uvádza, že Európsky mechanizmus pre stabilitu vytvorí základ pre Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií a bude posilnený na základe všetkých prvkov reformy ESM. Euroskupina pripraví potrebné podklady a dohodne harmonogram ďalšieho vývoj ESM do decembra 2018.Záverečný dokument z eurosummitu privítal vyhlásenie ministrov financií eurozóny z 21. júna 2018 o poslednej splátke pre Grécko v rámci záchranného programu, ako aj strednodobé opatrenia na zmiernenie štátneho dlhu, ktoré úspešne dopĺňajú program finančnej pomoci pre Grécko.