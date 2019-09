Euroval prestane vydávať dlhopisy, ktoré sa riadia anglickým právom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 26. septembra (TASR) - Záchranný fond eurozóny, tzv. euroval, vyhlásil, že prestane vydávať dlhopisy, ktoré sa riadia anglickým právom. To je ďalší zo signálov, že brexitpostavenie Británie ako kľúčovej jurisdikcie pre medzinárodné financovanie.Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM), zriadený v roku 2012 s cieľom poskytovať pôžičky členským štátom eurozóny, ktoré sa nachádzajú vo finančnej núdzi, vo štvrtok investorom oznámil, že od 1. októbra prechádza na luxemburské právo.uviedol Kalin Anev Janse, finančný riaditeľ fondu so sídlom v Luxemburgu.dodal.ESM je veľkým hráčom na trhoch s dlhopismi eurozóny. Tento rok by mal vydať dlhopisy za 9,8 miliardy eur a vlastní nesplatené dlhopisy za viac ako 100 miliárd eur. Fond podporovaný všetkými štátmi menovej únie poskytol Grécku záchranné úvery za viac ako 60 miliárd eur.Niektorí obhajcovia užšej integrácie eurozóny argumentujú, že jeho nadnárodný štatút znamená, že by sa dlhopisy ESM mohli jedného dňa stať referenčným bezpečným aktívom pre menový blok ako celok.Krajiny a spoločnosti predávajúce dlhopisy už dlho uprednostňujú anglický právny systém ako "" pre rýchle a predvídateľné vyriešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú pri reštrukturalizácii dlhov. Toto vnímanie, spolu s postavením Londýna ako finančného centra, posilnilo pozíciu londýnskej City ako globálneho centra právnych služieb.Investori majú niekedy obavy z nákupu európskeho vládneho dlhu, ktorý sa riadi iným ako anglickým právom, vzhľadom na to, že vlády môžu v prípade bankrotu prepísať podmienky. Napríklad počas gréckej dlhovej krízy bolo pre Atény ľahšie prinútiť držiteľov dlhopisov, aby akceptovali straty z bondov emitovaných podľa miestneho práva, ako v prípade tých, ktoré sa riadili anglickým právom.Krok ESM je súčasťou širšieho posunu medzi európskymi emitentmi k zmluvám, ktoré sa riadia kontinentálnym právom. Banky v EÚ začali predávať viac dlhopisov podľa vnútroštátneho práva. Obávajú sa totiž, že po brexite už dlh podľa anglického práva nemusí spĺňať požiadavky regulačných úradov v Európe. V minulom roku bolo podľa anglického práva vydaných 28 % európskych podnikových dlhopisov v porovnaní s 34 % v roku 2017.Anev Janse uviedol, že táto zmena je tiež prejavom dôvery v pokrok dosiahnutý od krízy pri užšej integrácii finančných trhov v EÚ.uviedol.ESM sa pred prechodom radil so stovkami investorov z celého sveta.“ dodal Anev Janse.