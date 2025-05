Eurovízia pozná svojho víťaza. Prvé miesto obsadil jeden z našich susedov

18.5.2025 (SITA.sk) - Rakúsky spevák JJ v nedeľu vyhral súťaž Eurovision Song Contest 2025 so svojou opernou piesňou „Wasted Love“. Po hlasovaní národných porôt z celej Európy a divákov z celého kontinentu a mimo neho priniesol JJ Rakúsku prvé víťazstvo od triumfu bradatej drag speváčky Conchity Wurst v roku 2014.Po napínavej dráme, ktorá sa odohrávala až do nedeľného rána, keď sa odhalili výsledky hlasovania, Rakúsko skončilo so 436 bodmi pred Izraelom s 357 bodmi a Estónskom s 356 bodmi. „Aký fantastický úspech! Moje srdečné gratulácie k víťazstvu,“ povedal rakúsky kancelár Christian Stocker a dodal: „JJ píše rakúsku hudobnú históriu.“