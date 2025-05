Eurovíziu 2025 sledovalo rekordných 166 miliónov divákov, najviac mladých za posledné roky

31.5.2025 (SITA.sk) - Eurovision Song Contest potvrdil svoju pozíciu najväčšej živej hudobnej televíznej udalosti na svete, keďže tohtoročný 69. ročník v Bazileji sledovalo 166 miliónov divákov v 37 krajinách. To je o tri milióny viac ako minulý rok vo švédskom Malmö, informovala Európska vysielacia únia (EBU).Súťaž zaznamenala rekordný záujem mladých - až 60 % divákov bolo vo veku od 15 do 24 rokov. Finále 17. mája vyhral 24-ročný Rakúšan JJ (Johannes Pietsch) s piesňou „Wasted Love“, ktorá spojila techno beaty s operným spevom. „Eurovízia opäť ukázala svoju výnimočnú silu spájať milióny ľudí naprieč kontinentmi radosťou z hudby a spoločnej oslavy,“ uviedol riaditeľ súťaže Martin Green.V 19 z 37 európskych krajín dosiahlo finále sledovanosť nad 50 %, najviac na Islande (98 %), vo Fínsku (91 %), Švédsku (90 %), Nórsku (85 %) a Dánsku (75 %).Najvyšší priemerný počet divákov bol v Nemecku - až 9,1 milióna, čo je najviac od roku 2016. Na Instagrame zaznamenala Eurovízia 969 miliónov zobrazení a na TikToku to bolo 748,5 milióna. Keďže tento rok zvíťazil Rakúšan, budúcoročná edícia sa uskutoční v Rakúsku.