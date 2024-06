Eurovoľby na severovýchode Slovenska ovládol Smer, progresívci vyhrali len v jednom okrese

Dominancia Smeru

Kde vyhrali progresívci?

10.6.2024 (SITA.sk) - Eurovoľbám na severovýchode Slovenska dominovala strana Smer-SD . Jedinou výnimkou v okresoch Prešovského kraja na Hornom Zemplíne a Šariši je spomedzi deviatich okresov metropola Šariša.V okrese Prešov zvíťazila vo voľbách do Európskeho parlamentu strana Progresívne Slovensko , ktorá sa stala víťazom aj v celoslovenskom meradle.Ako vyplýva z výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR , najvýraznejší výsledok dosiahla strana Smer-SD v najvýchodnejších okresoch Medzilaborce (37,93 percenta) a Snina (37,64 percenta). V oboch prípadoch za vládnucou stranou skončila mimoparlamentná Republika , ktorá získala v okrese Medzilaborce 15,62 percenta a v okrese Snina 15,32 percenta hlasov.Tretia priečka patrí strane Hlas-SD so ziskom 13,03 percenta v Medzilaborciach a 13,18 percenta v Snine. Až na štvrtom mieste skončil víťaz eurovolieb z PS a za ním Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Tridsaťpercentnú podporu dostal Smer-SD aj v okresoch Svidník (34,41), Vranov n/Topľou (31,44) a Humenné (31,21 percent), kde už ale bola na druhom mieste strana PS pred Republikou a KDH.Tesne pod 30-percentnou hranicou skončila strana Smer-SD ako víťaz v okrese Stropkov (29,44) a strana Roberta Fica triumfovala aj v okresoch Bardejov (26,51) a Sabinov (24,82). V týchto okresoch za Smerom skončilo PS, resp. v okrese Sabinov to bolo KDH.Jediným okresom, v ktorom na severovýchode Slovenska dominoval víťaz eurovolieb – Progresívne Slovensko sa stal okres Prešov, kde strana Michala Šimečku získala 25,8 percenta hlasov. Druhý bol Smer-SD s 20,12 percentami a tretie KDH so 17,47 percentami. Aj v tomto okrese mimoparlamentná Republika (10,7 percenta) predbehla Hlas-SD (7,42 percenta).