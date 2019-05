Eurovoľby tvoria súčasť programu osláv Dňa Európy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava/Brusel 9. mája (TASR) - Možnosť rozhodovať o svojej budúcnosti je v tomto roku v Bruseli a Štrasburgu témou Dňa Európy pripadajúceho na 9. mája. Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sa na Slovensku uskutočnia 25. mája a v jednotlivých členských krajinách Európskej únie (EÚ) 23. až 26. mája. Budú príležitosťou zapojiť sa do rozhodovania o tom, kto bude prijímať dôležité rozhodnutia, ktoré ovplyvnia každodenný život občana EÚ.zdôraznil portál europa.eu. Dátum 9. mája v roku 2019 pripomína 69. výročie podpísania Schumanovej deklarácie, ktorou sa položili základy EÚ.Väčšina podujatí sa uskutočnila 4. a 5. mája. Tradičný deň otvorených dverí v európskych inštitúciách sa už uskutočnil 4. mája v Bruseli a ešte sa bude konať 9. mája v Luxemburgu a 19. mája v Štrasburgu.Na Slovensku sa oslavy Dňa Európy konali 4. a 5. mája na Bratislavskom majálese.Kancelária Európskeho parlamentu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spoločne odštartovali roadshow s názvom Tentoraz idem voliť - Doma v EÚ. V rámci okružnej jazdy po Slovensku postupne navštívia 17 okresných a krajských miest. Začali 26. apríla v Martine a končia 21. mája v Trenčíne a 22. mája v Krupine - tri dni pred eurovoľbami. Obe inštitúcie predstavia projekty, ktoré rozvíjajú región, návštevníci budú mať možnosť diskutovať so zástupcami európskych inštitúcií. Roadshow upozorňuje na dôležitosť volieb do EP.uviedla EÚ na svojej stránke.Deň Európy pripomína občanom Únie 9. mája 1950, keď predstavitelia tlače dostali pozvánku od francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, kde si vypočuli oznámenie mimoriadneho významu. V deklarácii z 9. mája vtedajší francúzsky šéf diplomacie Robert Schuman a jeho poradca i priateľ Jean Monnet vyzvali Francúzsko, Nemecko a ďalšie európske štáty, aby združili úsilie pri spoločnej ťažbe uhlia a výrobe ocele s cieľom položiť prvé konkrétne základy spoločnej Európy.Podľa Schumanovho projektu sa mala vytvoriť nadnárodná európska inštitúcia na spravovanie surovín, ktoré dovtedy predstavovali základ vojenskej moci - ocele a uhlia. Návrh známy aj pod názvom Schumanova deklarácia našiel kladnú odozvu a 9. máj 1950 sa stal východiskovým bodom na budovanie spoločnej Európy. Schumanova deklarácia sa pokladá za "rodný list" EÚ.Na návrh reagovalo šesť krajín (Francúzsko, Nemecká spolková republika, Taliansko, Belgicko, Holandsko a Luxembursko) a Parížskou dohodou z 18. apríla 1951 založili Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO). O sedem rokov neskôr 23. mája 1957 vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo atómovej energie. Postupne k zakladajúcim členom pristupovali ďalšie štáty - v roku 1973 Dánsko, Írsko a Veľká Británia, v roku 1981 Grécko, v roku 1986 Portugalsko a Španielsko, v roku 1990 bývalá NDR, po zjednotení ako súčasť Nemecka. Po vstúpení Maastrichtskej zmluvy o Európskej únii do platnosti v roku 1993 sa už hovorí o EÚ. V roku 1995 sa členmi spoločnej Európy stali Fínsko, Švédsko, Rakúsko, v roku 2004 Cyprus, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Malta a Slovinsko, začiatkom roku 2007 sa Únia rozrástla o Bulharsko a Rumunsko a 1. júla 2013 o Chorvátsko. EÚ tvorí v súčasnosti 28 členských štátov. S tým, že obyvatelia Spojeného kráľovstva v referende z 23. júna 2016 o vystúpení z EÚ rozhodli o tzv. brexite. Spojené kráľovstvo má opustiť EÚ, ktorú tvorí v súčasnosti 28 členských štátov, ešte v roku 2019.Na zasadnutí v Miláne v roku 1985 sa prezidenti a predsedovia vlád dohodli, že Deň Európy sa bude sláviť každý rok a bude orientovaný na všetkých občanov spoločnej Európy. Vstupom do nej sa členovia zaviazali rešpektovať jej mierové ciele, sociálny pokrok, ekonomický rozvoj a solidaritu, ako sa to uvádza v Schumanovej deklarácii o naplnení dávneho sna - zjednotenia európskeho kontinentu.