Eurozónu ani Slovensko by zatiaľ turecká kríza ovplyvniť nemala

Bratislava 14. augusta (TASR) – Eurozónu ani Slovensko by zatiaľ turecká kríza nemala priamo ovplyvniť. Môže však zasiahnuť hospodárstvo Európy prostredníctvom európskych bánk, najmä španielskych, talianskych a francúzskych, uviedli pre TASR analytici.Turecká líra v súčasnosti zažíva voľný pád, ktorý mierne zabrzdila utorková korekcia, priblížila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Spresnila, že od štvrtka minulého týždňa (9.8.) turecká mena stratila oproti americkému doláru 24 % a oproti euru je slabšia o 21 %.Kríza v Turecku môže ovplyvniť hospodárstvo eurozóny a Európskej únie (EÚ) prostredníctvom európskych bánk. Ide najmä o španielske, talianske či francúzske inštitúcie, ktoré majú v tejto krajine relatívne vysoké pohľadávky. Myslí si to menový stratég Saxo Bank John J. Hardy s tým, že nateraz to vyzerá, že tieto pohľadávky splatené nebudú.Muchová potvrdila, že turecká nákaza sa prelieva aj na meny, akcie a dlhopisy iných rozvíjajúcich sa ekonomík, ktoré oslabujú." uistila s tým, že dôležitý je vývoj situácie v nasledujúcich dňoch.Euro v poslednom čase podľa Hardyho oslabuje a dôvodom je aj politické rozdelenie EÚ v otázke potenciálnej ďalšej pomoci bankám. Pokles môže pokračovať, analytici však nepredpokladajú, že to bude o viac ako pár percent.ozrejmil Hardy.Stabilizovať líru by malo byť podľa Muchovej hlavnou snahou tureckej centrálnej banky.skonštatovala, pričom o zvýšení sadzieb sa podľa nej nehovorilo.Turecké banky budú musieť zároveň reštrukturalizovať svoje pôžičky, ktoré si vzali od európskych bánk, čo môže situáciu zhoršiť.podotkol Hardy, podľa ktorého je záchrana od Medzinárodného menového fondu (MMF) pre postoje tureckého prezidenta nepravdepodobná.Obrovské sumy peňazí, ktoré si turecká vláda a predovšetkým turecký súkromný sektor vypožičali v cudzej mene, podľa analytika spôsobili v krajine veľký deficit bežného účtu platobnej bilancie. To vytvorilo predpoklad pre možný budúci vznik krízy, doplnil Hardy.upozornil.