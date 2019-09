Eustream investuje do kompresorových staníc, predá nehnuteľnosti

Na snímke areál spoločnosti Eustream a.s. Veľké Kapušany. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) - Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, významne investuje do modernizácie objektov na dvoch kompresorových staniciach. Informoval o tom internetový portál slovgas.sk.Zmeny sú súčasťou dlhodobej stratégie posilňovania operability kompresorových staníc a optimalizácie nákladov. Firme to okrem iného umožní predaj alebo prenájom nadbytočných nehnuteľností v Nitre a Rožňave.Eustream rekonštruuje objekty na kompresorovej stanici v Jablonove nad Turňou a v Ivanke pri Nitre. Vďaka presunu časti organizačných jednotiek do zrenovovaných objektov pri kľúčových technológiách firma plánuje predať alebo prenajať rozsiahly priemyselný areál v Rožňave a administratívnu budovu v širšom centre Nitry na Vihorlatskej ulici.povedal generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič.Najvýznamnejšie investície Eustreamu zamerané na posilnenie flexibility prepravnej siete v súčasnosti predstavuje dokončovanie výstavby novej, piatej kompresorovej stanice na západe krajiny a výstavba nového plynovodu do Poľska. Oba projekty sú zárukou dlhodobých bezpečných dodávok zemného plynu pre Slovensko a európske trhy.