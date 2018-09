Eustream: Pre dodávky plynu je ukrajinský koridor dôležitý

Na archívnej snímke areál spoločnosti Eustream a.s. Veľké Kapušany. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 3. septembra (TASR) - Zachovanie ukrajinského koridoru dodávok zemného plynu je pre bezpečné zásobovanie európskych zákazníkov dôležité. Spoločnosť Eustream preto podporuje také riešenie, ktoré vytvorí podmienky pre dlhodobé využívanie ukrajinskej siete aj v prípade výstavby plynovodu Nord Stream 2. Uviedol to pre TASR hovorca Eustreamu Pavol Kubík.Šéf Ministerstva hospodárstva (SR) Peter Žiga (Smer-SD) na minulotýždňovom rokovaní s nemeckým partnerom Petrom Altmaierom zdôraznil, že Slovensko si cení postoj a aktivity Nemecka k zachovaniu tranzitu plynu do Európy cez Ukrajinu.zdôraznil na stretnutí s nemeckým kolegom Žiga.Slovensko podľa Žigu v tejto súvislosti podporuje rokovania o budúcnosti tranzitu plynu cez Ukrajinu za účasti predstaviteľov Európskej komisie (EK), Ruska, Ukrajiny a Nemecka. Nemecký minister na rokovaní ocenil úlohu Slovenska pri zásobovaní Ukrajiny plynom reverzným spôsobom.Ohľadne plynovodu Nord Stream 2 z Ruska cez Baltské more do Nemecka ruský prezident Vladimir Putin v auguste povedal, že USA sa vyhrážajú sankciami zacielenými na tento projekt, ale Európa ho potrebuje, aby uspokojila svoje potreby v energetike. Putin a ďalší ruskí predstavitelia tvrdia, že odpor USA voči novému plynovodu pramení z americkej túžby zbaviť sa silného konkurenta a presadiť svoje vlastné dodávky drahšieho skvapalneného zemného plynu do Európy.