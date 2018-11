EVAKUÁCIA: Požiar na palube lietadla s europoslankyňou Záborskou

Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Budapešť/Brusel 20. november (TASR) - Lietadlo so slovenskou europoslankyňou Annou Záborskou museli v utorok evakuovať po tom, ako na jeho palube vypukol oheň. K incidentu došlo tesne pred odletom pravidelného ranného spoja o 7.05 h z Viedne do Bruselu. Oheň sa však nerozšíril a cestujúci ani posádka neutrpeli zranenia.TASR o tom informovala europoslankyňa Záborská (KDH) prostredníctvom zaslanej tlačovej správy.zdôraznila Záborská.Po následnej núdzovej evakuácii využila slovenská europoslankyňa ponuku leteckého prepravcu a presunula sa do Budapešti, aby sa dostala do práce.dodala Záborská.