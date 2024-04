Evakuácia ukrajinského mesta Charkov podľa jeho starostu nie je nutná. Nikto sa nevzdáva, hovorí

1.4.2024 (SITA.sk) - Predstavitelia Charkova ani ukrajinskej armády v súčasnosti nepovažujú evakuáciu mesta za nevyhnutnú napriek neustálym ruským útokom. Povedal to v rozhovore pre portál Liga.net starosta Charkova Ihor Terechov "Prebieha evakuácia z oblasti, kde prebiehajú boje, a títo ľudia smerujú do Charkova. V súčasnosti má mesto 1,3 milióna obyvateľov. Doteraz ani my ani armáda nevidíme žiadne dôvody na evakuáciu z Charkiva," povedal starosta. Informuje o tom web Ukrajinská pravda."Neviem, aký je plán nepriateľa. Takmer celá kritická energetická infraštruktúra, vrátane individuálnej infraštruktúry, bola prakticky zničená. Rusko nás chce zastrašiť, ale je to nemožné.... Boli časy, keď v takmer dvojmiliónovom meste zostalo len 300-tisíc ľudí," konštatoval Terechov. Ako však zdôraznil, "nikto sa nevzdáva."