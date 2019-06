Evanjelická bohoslovecká fakulta je súčasťou UK od roku 1990

Výstava s názvom Insígnie Univerzity Komenského, ktorá je súčasťou osláv 100. výročia založenia Univerzity Komenského (UK) v Bratislave 27. marca 2019. Na snímke kolana dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK (50-te roky 20. storočia). Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. júna (TASR) - Evanjelická bohoslovecká fakulta je súčasťou Univerzity Komenského od 1. júla 1990, ale tradícia slovenského evanjelického teologického vzdelávania siaha až do začiatku 17. storočia. Vyrástla totiž na dedičstve Evanjelického lýcea, ktoré vzniklo v Bratislave v roku 1606.Bratislavské lýceum založil David Kilger. Vyučovanie prebiehalo v jazyku maďarskom, nemeckom a v latinskom. V najvyšších ročníkoch sa vyučovala aj teológia, filozofia, gréčtina a hebrejčina.V prvej polovici 18. storočia bol rektorom lýcea významný polyhistor Matej Bel, ktorý nielen zmodernizoval vyučovacie metódy, ale rozšíril aj sociálne služby pre študentov. Zaviedol napríklad pre žiakov alumneum - veľmi lacné obedy.Na Evanjelickom lýceu sa v roku 1803 podarilo založiť Katedru reči a literatúry česko-slovenskej, ktorej prvým profesorom bol Juraj Palkovič. Na lýceu študovali budúce významné osobnosti z oblasti kultúry alebo vedy ako napríklad Bohuslav Tablic, Ondrej Plachý, Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Samuel Mikovíni či Ján Andrej Segner. História bratislavského lýcea je úzko spojená aj s národoveckou činnosťou Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana alebo Michala Miloslava Hodžu, ktorí patrili tiež k jeho absolventom.I napriek nespornej vysokej úrovni lýcea chceli predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) vo vtedajšom Uhorsku zriadiť aj vysokú teologickú školu. Podarilo sa to koncom 19. storočia, keď v Bratislave vznikla Teologická akadémia s pobočkami v Prešove a v dnešnom maďarskom Šoprone.Na akadémiu nadviazala po vzniku prvej Československej republiky (ČSR) Vysoká škola teologická Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bratislave. Vznikla v tom istom roku ako Univerzita Komenského a prvý školský rok sa začal 20. októbra 1919. Sídlila na Konventnej ulici, v budove niekdajšieho Evanjelického lýcea.Štátnou vzdelávacou inštitúciou, teda vysokou školou financovanou zo štátnych peňazí, sa stala 10. apríla 1934 pod novým názvom Československá štátna teologická fakulta evanjelická v Bratislave. Po rozpade ČSR v roku 1939 bola premenovaná na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu.S nástupom komunistického totalitného režimu v bývalom Československu nastali aj zmeny v živote evanjelického vysokoškolského vzdelávania. Fakulta sa v roku 1954 nedobrovoľne presťahovala z Bratislavy do Modry. Až v januári 1963 sa opäť vrátila do Bratislavy.V roku 1964 bolo štúdium rozšírené zo štvorročného na päťročné. V dobe násilnej ateizácie však platil pre prijímanie poslucháčov na fakultu štátom určený nízky numerus clausus, ktorý nedovoľoval kvantitatívny rozvoj fakulty.Súčasťou Univerzity Komenského sa fakulta stala 1. júla 1990 na základe ustanovení zákona č. 172/1990 Zb., keď bol zmenený aj jej názov na Evanjelickú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom na Konventnej ulici.Už v roku 1991, vzhľadom na podstatné zvýšenie počtu poslucháčov, získala Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského nové priestory na Svoradovej ulici. Ani tie postupne nestačili, a preto v rokoch 1997 - 1999 postavili novú budovu fakulty. Od 4. októbra 1999 sa fakulta presťahovala do nových priestorov komplexu fakultných budov na Bartókovej ulici v Bratislave.Univerzita Komenského v Bratislave si na ústredných oslavách 26. až 28. júna pripomenie 100 rokov od svojho vzniku. Najstaršia a najväčšia slovenská univerzita vznikla v roku 1919 a bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku.V súčasnosti má UK 13 fakúlt a vo všetkých formách štúdia na nej študuje viac ako 22.000 študentov. Každoročne prijíma do prvých ročníkov vyše 7000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky takmer 800 študijných programov.