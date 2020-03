Evergreenom medzi všetkými oknami sú stále drevené okná

Nemožno však tvrdiť, že drevené okná sú dávnou minulosťou, hoci sme už zažili aj etapu plastových okien a stále zažívame. Drevo je však drevo a rozhodne plast naň nemá.

Drevo a hliník – symbol kvality i elegancie

Do popredia sa čoraz viac dostávajú drevené drevo-hliníkové eurookná, ktoré sú akýmsi súčasným trendom na trhu s oknami. Vyhovujú požiadavkám zákazníkov vďaka dlhej životnosti a minimálnym nárokom na údržbu. Okrem toho disponujú s dobrými tepelno-technickými parametrami, vodotesnosťou, odolnosťou voči zaťaženiu vetrom a v neposlednom rade aj bezpečnosťou.

Po mnoho storočí tešia svojich majiteľov prírodným charakterom a vďaka tomu ich obľuba ani dnes nijako neklesá. Navyše, po konštrukčnej stránke sú oveľa kvalitnejšie, ako boli ešte pred niekoľkými rokmi.

Kvalita dreva je neoceniteľná

Drevené okná už od nepamäti patria k rodinným domom. Najlepšie sa k nim hodia a okrem toho majú aj vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti. Drevo bolo vždy zárukou kvality aj v minulosti, súčasná doba pokročila ešte ďalej a dnes majú drevené eurookná nielen moderný dizajn, ale aj špičkové technické parametre, dlhú životnosť a rovnako aj vysokú mieru bezpečnosti.

Ak vsadíme na drevené okná a rozhodneme sa do ich kúpy investovať, mali by sme brať do úvahy aj faktory, ako je napríklad správna veľkosť okien a ich orientácia. Mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že veľkosť okien priamo ovplyvňuje nielen množstvo svetla, ktoré dopadá do miestnosti, ale aj strata tepla v miestnosti. Okná vždy predstavujú najväčšie miesto úniku tepla aj v prípade najlepších okien. Čo sa týka orientácie okien, odporúča sa čo najviac presklených častí domu orientovať na juhovýchod. V prípade chladnejších nocí sa dom s oknami orientovanými týmto smerom skôr prehreje.

Zdroj obrázka:

71 / Shutterstock.com