Eviden predstavil portfólio riešení, ktoré umožnia využiť AI naplno

Vlajkový produkt BullSequana AI 1200H

Najlepšia energetická účinnosť a hustota vo svojej triede

AI v službách ľudí

Konfigurácia BullSequana AI 1200H

* Produktová rodina BullSequana AI 1200H plánuje pre AI operácie využívať GPU od viacerých poskytovateľov.

21.5.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť Eviden, ktorá ako súčasť skupiny Atos patrí medzi lídrov v oblasti pokročilých výpočtových technológií, predstavila svoj nový produktový rad. Kompletná ponuka prináša päť nových modelov AI serverov. Sú optimalizované na prácu s umelou inteligenciou a navrhnuté tak, aby vyhovovali jej rôznym fázam. To zahŕňa edge vyhodnocovanie AI modelov, optimalizáciu existujúcich modelov v podnikových dátových centrách alebo trénovanie základných modelov s AI superpočítačmi. Každý model ponúka rôzne úrovne výkonu, škálovateľnosti a flexibility a možno si ho vybrať podľa konkrétneho prípadu použitia, rozpočtu, či veľkosti podniku.Ponúkané produkty využívajú AI softvér optimalizovaný pre viacero oblastí. Ide napríklad o Computer Vision VISuite od spoločnosti Eviden či globálne AI služby (špecializované konzultačné služby, nasadenie, orchestrácia, industrializačné služby a podpora), ktoré poskytuje globálny tím dátových vedcov spoločnosti Eviden, aby pomohol klientom riešiť špecifické výzvy jednotlivých odvetví. Produktový rad BullSequana AI ponúkne aj NVIDIA AI Enterprise , komplexnú, natívne cloudovú softvérovú platformu, ktorá urýchli dátové procesy a zjednoduší vývoj a nasadenie kopilotov a iných aplikácií generatívnej umelej inteligencie na produkčnej úrovni.Vlajkovým produktom nového radu jeModel kombinuje špičkové technológie v akcelerácii AI a výpočtovej technike s vysokou hustotou so špecializovanými konzultačnými službami. Je navrhnutý tak, aby podporoval podniky pri dosahovaní ich cieľov, s vyššou energetickou efektivitou.Prvými zákazníkmi produktov z novej ponuky sú GENCI (Grand Equipment National de Calcul Intensif) a CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) vo Francúzsku. Vybrali si BullSequana AI 1200H s 1456 GPU NVIDIA H100, aby rozšírili kapacitu svojho superpočítača Jean Zay a zvýšili jeho výpočtový výkon z 36,85 na 125,9 Pflop/s. Zariadenie, ktoré v rámci organizácie CNRS prevádzkuje inštitút IDRIS (Institut de dévelopement et de ressources en informatique scientifique), bude používateľom plne k dispozícii začiatkom leta. Pomôže tak reagovať na zvýšený dopyt po generatívnej umelej inteligencii.je podnikový superpočítač. Je špeciálne navrhnutý na prípady, ktoré si vyžadujú vysoký výpočtový výkon na trénovanie, optimalizáciu a spúšťanie veľkých jazykových modelov (LLMs) a na modelovanie zložitých systémov, ktoré dnes vyžadujú mnohé priemyselné odvetvia a aplikácie. Je zvlášť vhodný na náročné deep learning úlohy s mnohými rôznymi parametrami a komplexnou architektúrou.Spoločnosť Eviden využíva špičkové hardvérové a softvérové technológie, aby mohla klientom poskytnúť vysoko optimalizované riešenia, prispôsobené ich špecifickým potrebám. Tím odborníkov Evidenu ponúka služby na najvyššej úrovni. S klientmi úzko spolupracuje, aby zabezpečil podporu a poradenstvo, ktoré potrebujú pre svoj úspech.Produkty tejto ponuky, špeciálne navrhnutej pre umelú inteligenciu, patria medzi energeticky najefektívnejšie a najkompaktnejšie riešenia na trhu. Vďaka patentovanej technológii priameho kvapalného chladenia (Direct Liquid Cooling, DLC) spoločnosti Eviden, sú superpočítače BullSequana AI minimálne trojnásobne kompaktnejšie ako tradičné systémy chladené vzduchom. Odpadové teplo možno navyše premeniť na energiu a využiť na vykurovanie okolitých budov. Toto riešenie je postavené a vyrobené v továrni spoločnosti Eviden vo francúzskom Angers, čo umožňuje podnikom splniť ich ciele dátovej suverenity a bezpečnosti.Eviden spolupracuje so spoločnosťou NVIDIA na integrácii niektorých z najvýkonnejších komponentov v jej portfóliu do tejto ponuky, vrátane superčipov NVIDIA GH200 Grace Hopper. V kombinácii s balíkom Eviden Smart Energy and Management Suite má táto ponuka dobrú pozíciu na to, aby u firiem urýchlila osvojenie si umelej inteligencie a pomohla im využiť jej silné stránky. V budúcnosti Eviden plánuje integrovať aj superčipy NVIDIA GB200 Grace Blackwell., hovorí: "Umelá inteligencia je transformatívna sila, ktorá posilní produktivitu a zrýchli inovácie a dokáže tak spôsobiť revolúciu naprieč odvetviami a sektormi. Vývoj AI aplikácií si však vyžaduje mnoho skúseností, vysoký výpočtový výkon a energiu na návrh, trénovanie a prevádzkovanie AI modelov. Toto platí zvlášť pre základné modely. Zákazníci, ktorí vyžadujú spoľahlivosť, škálovateľnosť a všestrannosť na to, aby si udržali náskok s inováciami, teraz budú mať s novou ponukou spoločnosti Eviden maximálnu akceleráciu a správne odborné znalosti v oblasti AI, aby mohli realizovať svoje nápady a inovácie.""End-to-end riešenie od spoločnosti Eviden využíva skúsenosti zo spolupráce s najrenomovanejšími francúzskymi a svetovými výskumnými spoločnosťami v oblasti AI. Ponúka tak najkompletnejšiu AI výpočtovú platformu, aby pomohla zákazníkom urýchliť čas potrebný na sprevádzkovanie umelej inteligencie a na industrializáciu inovatívnych aplikácií v oblastiach od zdravotníctva, cez nové energie, materiálový dizajn až po legálnu alebo masovú distribúciu," hovorí"Generatívna AI mení každé odvetvie. Jej vývoj si vyžaduje odborné znalosti a dostatočné výpočtové zdroje AI," hovorí. "Nové AI portfólio BullSequana spoločnosti Eviden, postavené na platforme NVIDIA GraceHopper, urýchľuje vďaka spolupráci s renomovanými výskumnými centrami nasadenie inovatívnych aplikácií naprieč odvetviami."Hardvér: Prvá konfigurácia BullSequana AI 1200H DLC je vybavená superčipmi NVIDIA GraceHopper* a sieťou NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.Softvér: Eviden Jarvice™ XE, Eviden Smart Energy Management Suite, Eviden Smart Management Center a NVIDIA AI Enterprise.Viac o ponuke BullSequana AI nájdete na https://eviden.com/solutions/advanced-computing/bullsequana-ai/ Informačný servis