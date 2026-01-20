|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dalibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. januára 2026
Evidenčné listy dôchodkového poistenia treba predložiť do konca januára, uviedla Sociálna poisťovňa
Tagy: Dôchodkové poistenie Dôchodok
Zamestnávatelia môžu predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) Sociálnej poisťovni ešte do 31. januára 2026. Urobiť tak môžu obvyklým spôsobom ...
Zdieľať
20.1.2026 (SITA.sk) - Zamestnávatelia môžu predložiť evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) Sociálnej poisťovni ešte do 31. januára 2026. Urobiť tak môžu obvyklým spôsobom za tých zamestnancov, ktorí právny vzťah k zamestnávateľovi ukončili pred 1. januárom 2026. V utorok o tom informovala Sociálna poisťovňa.
Povinnosť sa vzťahuje aj na evidenčné listy, ktoré Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi vrátila na opravu. „Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok, že doba zamestnania nebude poistencovi uvedená v jeho Elektronickom účte poistenca a ani v pripravovanej Dôchodkovej prognóze, ktorú bude Sociálna poisťovňa poistencom zasielať v máji 2026," pripomenula Sociálna poisťovňa.
Od 1. januára 2026 prestala platiť povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia. Avšak za obdobie pred 1. januárom 2026 musia zamestnávatelia ELDP všetkých svojich zamestnancov potvrdiť a zaslať v presne stanovených lehotách podľa počtu zamestnancov.
Za zamestnancov, ktorých pracovný vzťah k zamestnávateľovi k 31. decembru 2025 trval musia zamestnávatelia predložiť Sociálnej poisťovni ELDP za obdobie pred 1. januárom 2026 najneskôr do 30. júna 2026, ak mal zamestnávateľ ku koncu roka 2025 menej ako 51 zamestnancov. Ak mal ku koncu uplynulého roka viac ako 50 a menej ako 501 zamestnancov, termín podania ELDP je najneskôr 30. septembra 2026. Zamestnávatelia s viac ako 500 zamestnancami musia ELDP predložiť najneskôr do 31. decembra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Evidenčné listy dôchodkového poistenia treba predložiť do konca januára, uviedla Sociálna poisťovňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Povinnosť sa vzťahuje aj na evidenčné listy, ktoré Sociálna poisťovňa zamestnávateľovi vrátila na opravu. „Nesplnenie tejto povinnosti bude mať za následok, že doba zamestnania nebude poistencovi uvedená v jeho Elektronickom účte poistenca a ani v pripravovanej Dôchodkovej prognóze, ktorú bude Sociálna poisťovňa poistencom zasielať v máji 2026," pripomenula Sociálna poisťovňa.
Od 1. januára 2026 prestala platiť povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia. Avšak za obdobie pred 1. januárom 2026 musia zamestnávatelia ELDP všetkých svojich zamestnancov potvrdiť a zaslať v presne stanovených lehotách podľa počtu zamestnancov.
Za zamestnancov, ktorých pracovný vzťah k zamestnávateľovi k 31. decembru 2025 trval musia zamestnávatelia predložiť Sociálnej poisťovni ELDP za obdobie pred 1. januárom 2026 najneskôr do 30. júna 2026, ak mal zamestnávateľ ku koncu roka 2025 menej ako 51 zamestnancov. Ak mal ku koncu uplynulého roka viac ako 50 a menej ako 501 zamestnancov, termín podania ELDP je najneskôr 30. septembra 2026. Zamestnávatelia s viac ako 500 zamestnancami musia ELDP predložiť najneskôr do 31. decembra 2026.
Zdroj: SITA.sk - Evidenčné listy dôchodkového poistenia treba predložiť do konca januára, uviedla Sociálna poisťovňa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dôchodkové poistenie Dôchodok
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo kultúry pokračuje v obnove Krásnej hôrky, sprístupnenie verejnosti sa zatiaľ nedá určiť
Ministerstvo kultúry pokračuje v obnove Krásnej hôrky, sprístupnenie verejnosti sa zatiaľ nedá určiť