Evolúcia kuší

Jej vznik sa datuje do obdobia 4. storočia pred Kristom. Kolískou vzniku kuše je pravdepodobne Čína, Grécko, ale aj Rím. Tu sa aspoň začali datovať prvé zmienky o kušiach. Z bohatých dejín kuše vieme, že v roku 1139 n.l bola uvalená kliatba druhým lateránskym koncilom na každého bezbožníka, ktorý túto diablovu zbraň použil na kresťana. Napriek týmto skutočnostiam sa kuša stala v stredoveku všeobecne rozšírenou po celej EU, kde si svoje miesto zastávala ako uznávaná zbraň až do príchodu prvých palných zbraní.

Anglická armáda používala kuše až do roku 1627. S nástupom palných zbraní kuše pomaly strácali svoj význam. V Českej zemi patrila k vybaveniu husitských bojovníkov a mestských streleckých spoločností. Jej používanie v loveckých a streleckých súťažiach sa datuje až do začiatku 17. storočia.



Čo je to vlastne kuša vo svojej podstate?

V kuši sa ukrýva jednoducho luk, ktorý je uložený priečne na pažbe, pre ešte lepšiu manipuláciou strelca so zbraňou. Nevýhodou kuše oproti luku bola v minulosti jej väčšia hmotnosť a cyklus streľby, resp. cyklus napnutia a výstrelu, luk bol oveľa rýchlejší. Kušu ste museli najskôr oprieť o zem, nohou pridržať v stupačke alebo na ramenách, zohnúť sa k zemi k tetive a napnúť ju, následne založiť šíp a vystreliť.

Pri luku je to oveľa rýchlejšie, stačí Vám na to horná polovica tela, resp. Vaše ruky. Jedným z dobových vynálezov, ktorý zrýchľoval tento cyklus streľby bola aj čínska opakovacia kuša Chu-ko-nu. Predstavte si ju ako kušu so zásobníkom, ktorý podával šípy samostatne počas cyklu pnutia tetivy a výstrelu. Po napnutí ste vedeli okamžite vystreliť. Chu-ko-nu bola používaná už od počiatku nášho letopočtu, až do 19. storočia. Umožňovala vystreliť až 20 šípov za 15 sekúnd.



Renesancia kuší

Kuše ďalej zažívajú svoju renesanciu až v polovici 20. storočia, odkedy sa kvôli novým materiálom výrazne zredukovala ich hmotnosť. Kuše sú v našej krajine zakázané pre lovecké účely, ale napríklad v Juhoafrickej republike ju používajú špeciálne jednotky vo výzbroji. Proti palným zbraniam má totiž výrazne nižšiu hlučnosť, a to takmer žiadnu, malý spätný ráz a tak ako v stredoveku sú extrémne silné a vedia prestreliť aj nepriestrelné vesty.



Evolúcia kuší

Modernizácia technológií a výroby, materiálov a počítačov nám priniesla enormný vývoj týchto zbraní. V 90tych rokoch min. storočia sa začali objavovať kladkové kuše s modernejšími tvarmi plastových pažieb a vysokou kinetickou energiou. Kladky zabezpečovali ešte väčší výkon v kombinácii s použiteľnou napínacou silou. Zmodernizovali sa ich mieridlá a možnosti úpravy kuše.

Dnes už hovoríme o personalizácií zbrane pre strelca, od nastavenia výsuvnej alebo sklopnej pažby, osadenia podsvietenej optiky alebo kolimátora, rôznych doplnkov ako sú lasery, popruhy, držiaky šípov, dvojnožky (bipody) alebo svietidlá na kuše. V čase písania tohto článku sú vrcholom evolúcie kuší najmodernejšie opäť opakovacie kuše. V roku 2019 uviedla na trh taiwanská značka Ek-Archery prvú komerčnú opakovaciu kušu so zásobníkom s názvom Cobra system ADDER (v preklade zmija). Vychádzala z predchádzajúceho modelu jedno ranovej reflexnej hybridnej kuše Cobra system R9 neskôr RX, ktoré vyšli v roku 2018.

Stali sa okamžite bestsellerom a držia si pozíciu ako najpredávanejšie kuše na trhu až dodnes. Výnimočné sú nie len svojou ergonómiou, tvarom, dizajnom, kde vyzerajú už naozaj ako palné zbrane s kapacitou zásobníka 5-7 šípov, ale napríklad aj spôsobom napínania spodnou pákou. K dispozícií je široká škála doplnkov priamo od výrobcu ako špeciálne karbónové šípy, optika, tašky, prídavné rukoväte, rýchlo nabíjače alebo rozšírený zásobník na 7 šípov a iné.

V predstihu vieme o ich najnovšej vlajkovej lodi, a tou je pištoľová opakovacia kuša so zásobníkom s názvom VLAD, ktorá vychádza v októbri 2022.

Táto modernizovaná mechanická zbraň je zminimalizovaná rozmerom pripomínajúcim väčšiu pištoľovú kušu so sklopnou celokovovou pažbou, ktorá ju zlomením napne a súčasne nabije šíp. Zbraň je na rozdiel od bežných kuší v celokovovom prevedení, s kapacitou zásobníka až na 8 šípov. Taktický dizajn s Ris lištami a integrovanými laserovými mieridlami, mierenie s kušou je ešte rýchlejšie a presnejšie.



Kuše so zásobníkom

História sa opakuje a kuše so zásobníkom sú opäť trendom, ktorý zosobňujú aj opakovacie kuše Stinger (žihadlo) mladej rakúskej značky Steambow.

Tieto kuše sú premakané do špiku, ponúkajú viacero typov mechanizmu napínania od tiahlového, cez zlamovací pomocou výsuvnej pažby v AR style, až po model so stupačkou. Nehovoriac o komponentoch a materiáloch, z ktorých sú vyrobené, ako odľahčený vysoko pevnostný a pružný plast, sklo karbónové ramená a kevlarové vypletané tetivy.

Ako prvý integrovali laserové mieridlá do slotu zásobníka. Čo sa týka väčších kladkových kuší, dnes sú vrcholom výkonu modely atakujúce rýchlosť vystreleného šípu až 500 fps, čo je 152.4 m/s, napríklad RAVIN 500 alebo americká vlajková loď Barnett HyperTec 430 PRO.

V dnešnej dobe sa modernizovaniu nevyhli ani luky a aj lukostrelci preferujúci najstaršie mechanické zbrane si prídu na svoje. Vysoký výkon, pevné a odľahčené materiály ako karbón, endura vlákna či dural. Optické mieridlá s tru glo vlákna s vodováhou perfektne sústreďujú svetlo z okolia, akoby svietili a opäť viac ranové opakovacie luky so zásobníkom. Napríklad Steambow Fenris luk s kapacitou zásobníka až na 5 šípov a extra silnými laserovými mieridlami so zeleným lúčom.

Špeciálne zbrane majú vždy vlastné špecifické príslušenstvo patriace ich sérii, ako aj model Fenris, ktorý používa výhradne upravené 20“ šípy.

Ďalším výnimočným lukom, ktorý používa zásobník, je model Whipeshot od Ek-Archery. Zásobník luku pojme až 6 špecifických šípov a dokáže tak výrazne zrýchliť cyklus streľby.

Do budúcna sa máme určite na čo tešiť a trendom zostane rozširovanie modelov kuší a lukov so zásobníkmi, kde sa z jedno ranných mechanických zbraní stanú viac ranové opakovacie kuše a luky. Zásobníky budú naberať na kapacite a budeme svedkami zelektrizovania kuší a lukov, ktoré budú pravdepodobne elektricky napínané navijakmi (už sa používajú). Pri streľbe potrebujete kvalitné mieridlá a pre lukostrelcov už dnes poznáme elektronické GPS laserové mieridlá, ktoré navádzajú strelca tak presne, ako je len možné. Myslíme, že sa zmodernizujú tak vysoko, že nám terč skočí priamo do cesty. Myslíte si, že je to nemožné?