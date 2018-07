Exbeatle Paul McCartney začne svoje tohtoročné turné v Kanade

Na archívnej snímke britský hudobník a bývalý člen skupiny The Beatles Paul McCartney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 4. júla (TASR) - Sir Paul McCartney oznámil, že prvé koncerty jeho tohtoročného turné Freshen Up sa budú konať v Kanade.Už 76-ročný rodák z Liverpoolu vystúpi v Kanade v rámci turné Freshen Up štyrikrát. Svojich fanúšikov najprv poteší 17. septembra v Québecu a prvú časť turné ukončí 30. septembra v Edmontone.uviedol spevák a skladateľ na svojom blogu.Exbeatle na turné spropaguje svoj nový sólový album Egypt Station, ktorý by mal vyjsť 7. septembra. Jeho už v poradí 17. sólový album produkoval prevažne Greg Kurstin, známy spoluprácou s kapelou Foo Fighters, spevákom Liamom Gallagherom či speváčkou Adele.