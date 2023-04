Excelovské tabuľky v 21. storočí sú vhodné akurát tak pre SaS, reaguje Remišovej ministerstvo na Ledeckého kritiku

Dostupnosť dát

MIRRI SR ďalej informovalo, že projekt s názvom Rozvoj dátovej platformy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je financovaný v rámci prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Úrad vlády ho predložil v rámci výzvy Malé zlepšenie eGov služieb. Podľa rezortu ide o podporu projektov zameraných na modernizáciu svojich služieb, webových portálov, agendových informačných systémov či zlepšenie využívania dát pre podporu rozhodovania. Predmetná prioritná os tak podľa ministerstva nie je určená na nákup a podporu bývania alebo na nákup stavebných materiálov.





5.4.2023 (SITA.sk) - Vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Vladimíra Ledeckého (SaS) sú prejavom nekompetentnosti a neznalosti problematiky. Ako ďalej pre agentúru SITA uviedlo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), jeho kritika spočíva v základnom nepochopení rozdielov medzi nástrojom na čerpanie eurofondov určených na informatizáciu a nástrojmi na financovanie výstavby domov či na infraštruktúru.„Ako bývalý štátny tajomník pre regionálny rozvoj by poslanec Ledecký tieto základné rozdiely mal poznať, inak by nepoužíval ako argument výstavbu drevodomov, čo je z pohľadu predmetných nástrojov financovania úplný nezmysel," uviedol rezort.Ledecký o novom projekte rezortu hovorí ako o predraženom projekte na počítanie Rómov. Podľa MIRRI SR ide o projekt Úradu vlády SR, ktorý má komplexne zlepšiť zber a nakladanie s údajmi, ktoré sú nevyhnutné na tvorbu efektívnych verejných politík, zabezpečenie mapovania štrukturálnych nerovností medzi Rómami a majoritou a vytváranie nevyhnutného základu pre prijímanie strategických rozhodnutí.„Projekt zabezpečuje dostupnosť dát, zjednodušuje komunikáciu a zlepšuje prevádzkovú efektivitu, či už na úrovni komunikácie obcí a Úradu, ale aj na úrovni sprehľadnenia a analytického využitia údajov, pričom údaje z platformy sa budú využívať aj pri plánovaní výziev v rámci Programu Slovensko," tvrdí rezort.Ministerstvo je toho názoru, že moderný analytický digitalizačný nástroj je v súčasnosti vhodnejším ako fungovanie v excelovských tabuľkách. Argumentácia poslanca Ledeckého, že v 21. storočí by boli vhodnejšie práve excelovské tabuľky je podľa rezortu možno príznačná pre politiku strany Sloboda a Solidarita (SaS), no v praxi nás vracia do minulého storočia.Spôsobuje chaos a komplikácie práve pri tvorbe strategických politík, práci s dátami a využitím na úrovni samospráv, Úradu a celého radu štátnych aj súkromných inštitúcií,Zároveň tvrdí, že výhrada o alokácii projektu je absurdná, pretože rezort sa pri nastavení alokácie riadi reálnou potrebou a efektivitou. Cieľom tak nemá byť umelé zvyšovanie alokácie projektu len preto, aby bolo hodnotenie projektu povinné zo strany Útvaru hodnoty za peniaze , ktorý nakoniec môže skonštatovať, že projekt je potrebné zničiť.„Musíme konštatovať, že komunikačné výhrady vychádzajú skôr z nešikovného pokusu o politický boj ako z reálnej znalosti problematiky," doplnil rezort.