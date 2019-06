Exekutíva EÚ má dôkazy o ruských snahách ovplyvňovať proces eurovolieb

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 14. júna (TASR) - Európska únia zhromaždila dôkazy o "" ruskej dezinformačnej činnosti zameranej na obmedzenie účasti voličov a ovplyvňovanie ich preferencií v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Uvádza sa to v piatok zverejnenej správe Európskej komisie (EK).Pod správu o pokroku dosiahnutom v boji proti dezinformáciám na internete a o kľúčových poznatkoch z eurovolieb, ktorá bude príspevkom do diskusie lídrov EÚ na júnovom summite EÚ, sa podpísali šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová, podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vera Jourová, komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King a komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová.uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.Jourová a ďalší úradníci z exekutívy EÚ v období pred májovými eurovoľbami varovali pred možným vplyvom Ruska a Únia dopredu posilnila svoje kapacity na sledovanie falošných správ a zachytávanie dezinformácií. To bolo možné aj vďaka aktívnej podpore a spolupráci zo sociálnymi sieťami Facebook, Google a Twitter, ktoré podpísali s EÚ Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií.uvádza sa v správe, ktorú eurokomisia predložila médiám.Podľa uvedeného dokumentu však dostupné dôkazy neumožnili identifikovať konkrétnu cezhraničnú dezinformačnú kampaň, ktorá by sa osobitne zameriavala na eurovoľby. Zachytené aktivity sa pohybovali od spochybnenia demokratickosti EÚ až po zneužívanie rozporuplných diskusií o citlivých otázkach ako je napríklad migrácia.V dokumente sa ako príklad zámerného šírenia dezinformácií uvádza požiar v katedrále Notre Dame v Paríži, čo záškodnícki aktéri na internete využívali na ilustráciu úpadku západných a kresťanských hodnôt v EÚ.uvádza sa vo zverejnenom dokumente.