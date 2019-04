Exekútori: Dokázali sme, že na ÚS vieme ponúknuť odborníkov

Na archívnej snímke v Košiaciach budova Ústavného súdu SR. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. apríla (TASR) - Slovenská komora exekútorov (SKE) oceňuje, že medzi ôsmimi parlamentom zvolenými kandidátmi na sudcov ústavného súdu (ÚS) sú aj dvaja jej nominanti - Peter Molnár a Ľuboš Szigeti. Oboch zvolili poslanci Národnej rady SR v stredu (3. 4.).povedal prezident SKE Miroslav Paller. Komora ako stavovská organizácia súdnych exekútorov na Slovensku má právo navrhovať kandidátov na sudcov ÚS, podobne ako komory advokátov či notárov.dodal Paller.Pripomenul, že SKE navrhla v druhej voľbe štyroch uchádzačov na pozíciu sudcu ÚS. Jej nominantmi okrem oboch úspešných kandidátov boli aj Ladislav Duditš a Marek Tomašovič.V Národnej rade SR zvolili počas stredy (3. 4.) a štvrtka (4. 4.) osem kandidátov na sudcu ÚS – okrem Molnára a Szigetiho sú to Ivan Fiačan, Rastislav Kaššák, Daniela Švecová, Michal Truban, Miloš Maďar a Pavol Malich.Na ÚS chýba deväť sudcov, poslanci tak mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých majú poslať prezidentovi a ten z nich má vybrať polovicu. Na ÚS sú v súčasnosti iba štyria sudcovia z 13. Keďže parlament nezvolil kompletný počet kandidátov (18), bude ďalšia voľba.Prezident Andrej Kiska deklaroval, že urobí všetko pre sfunkčnenie ústavného súdu. Chce ho čím skôr doplniť, a to aj v prípade, ak parlament navolí menej ako 18 kandidátov. Hlava štátu chce zároveň čím skôr určiť predsedu súdu, aby novozvolená prezidentka SR Zuzana Čaputová mohla zložiť sľub do rúk predsedu ústavného súdu.