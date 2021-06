Exekútori kritizujú nedomyslené zásahy do exekučných pravidiel, legislatíva potrebuje väčšiu stabilitu

Kroky proti právam veriteľov

Posledná bodka spravodlivosti

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Exekučná legislatíva na Slovensku potrebuje väčšiu stabilitu. Vyplýva to z vyhlásenia Slovenskej komory exekútorov (SKE) , ktorá si vo štvrtok pripomína Svetový deň súdnych exekútorov. V tlačovej správe o tom informovala Stanislava Kolesárová , hovorkyňa SKE.Podľa prezidenta SKE Miroslava Pallera sú exekútori celé roky svedkami často nedomyslených zásahov do exekučných pravidiel, ktoré v konečnom dôsledku robia exekúcie nevymožiteľnými.„Mnohé politické aktivity v tejto oblasti majú napokon negatívny dopad na vymožiteľnosť práva, ktorá je jedným zo základných atribútov právneho štátu,“ uvádza Paller. Dodáva, že aj v súčasnosti možno badať iniciatívy na zmenu exekučnej legislatívy a na ďalšie posúvanie rovnováhy v prospech dlžníkov a neprospech veriteľov.„Tieto kroky však smerujú proti právam veriteľov, ktorí neraz v dobrej viere požičali niekomu peniaze, prípadne čakajú na výživné alebo vymáhajú si škodu spôsobenú trestným činom. Práve tieto sociálne najslabšie skupiny veriteľov môžu byť plánovanými zmenami postihnuté najviac,“ tvrdí predseda SKE.Zmyslom Svetového dňa súdnych exekútorov je pripomenúť si podľa SKE ich nezastupiteľné miesto v právnom systéme a ich prínos pri vymožiteľnosti práva. Podľa Pallera sú exekútori „poslednou bodkou spravodlivosti“ a bez ich pričinenia by boli rozhodnutia súdov nevykonané alebo by bez nich boli veritelia odkázaní na iné a menej zákonné spôsoby, ako sa k svojim pohľadávkam dostať.Od vzniku exekútorského stavu v roku 1995 sa na Slovensku výrazne zvýšila vymožiteľnosť práva, ktorá sa dovtedy pohybovala len okolo dvoch percent. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 266 súdnych exekútorov, ktorí zamestnávajú vyše 1500 ľudí, väčšinou mladých absolventov vysokých škôl.