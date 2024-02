Exhibíciu legiend 2024 odštartoval Lukáč, Tím západu vyhral 16:10

Člen Siene slávy slovenského hokeja Vincent Lukáč symbolickým buly odštartoval nedeľňajší exhibičný zápas medzi Tímami východu a západu v košickej Steel aréne. V stretnutí, ktoré vzniklo z projektu Richarda Lintnera Citronáda, sa z triumfu tešili hráči Tímu západu (16:10), ktorí dominovali predovšetkým v súťažiach zručností. V nich dosiahli skóre 14:3, v samotnej hre triumfoval východ 7:2. Najužitočnejším hráčom zápasu sa stal Žigmund Pálffy.





Zápas sa hral na tri desaťminútové tretiny vo formáte štyroch proti štyrom. Vincent Lukáč, ktorý onedlho oslávi 70-tku, sa tešil z pozvania od Richarda Lintnera. "Je skvelé, keď si legenda váži legendu. Ja som tak nastavený, že kto si váži mňa, toho si ja vážim dvakrát. Títo chlapci boli výnimočná generácia a ja im gratulujem k ich úspechom. Teším sa, že som ich znovu stretol," uviedol Lukáč. Vyše sedemtisíc divákov držalo palce Tímu východu, no potleskom odmenilo aj viaceré vydarené akcie či zručnosti hráčov západu. Kapitán "domáceho" výberu Ladislav Nagy zožal veľký potlesk viackrát, podarilo sa mu aj skórovať v streľbe z bufetu: "Nevyšli nám tie súťaže, v tom boli oni (hráči západu) lepší. Počas samotnej hry štyroch proti štyrom sme zvíťazili. Ale napokon sme prehrali, také boli pravidlá. Mali by sme asi zapracovať na tých zručnostiach."V pozícii jedného z trénerov viedol Tím západu Marián Gáborík. Zapojil sa aj do súťaží zručností, keď sa v pozícii "obete" zúčastnil na disciplíne Dunk tank: "Bol to zvláštny pocit, pretože som nevedel, kedy to príde. Chalanom sa najskôr nedarilo, no potom to Arne (Kroták) trafil. Voda bola, našťastie, teplá, takže to bolo v pohode. Neviem, ako by sa to skončilo, ak by sa počítali góly z hry, ale keďže sa skóre sčítavalo aj so súťažami zručností, tak sme víťazi. Ale na koniec je jedno, kto zvíťazil. Rišo (Lintner) to výborne zorganizoval, štadión bol takmer vypredaný."Potlesku tribún sa tešil aj bývalý útočník Peter Bartoš, ktorý získal s miestnym HC päť extraligových titulov: "Všetko zorganizoval ´Citrón´, ktorý vedel, že v hre sme dali viac gólov a súťaže zručností pripravil pre svojich chlapcov. V hre sme dali viac gólov my."Zápas nebol iba o výsledkoch či góloch, ale aj o stretnutí hráčov z úspešnej generácie. Vnímal to tak aj kapitán víťazného tímu Ľubomír Višňovský. "Tešil som sa na to, že znovu stretnem spoluhráčov, s ktorými som prežil kus kariéry. Aj sobotňajší večer bol nádherný, užili sme si ho, porozprávali sa a pospomínali rôzne spoločné príbehy. Bola to krásna akcia a v konečnom dôsledku bolo jedno, kto zvíťazí," poznamenal Višňovský. Ten si užil aj jednu zo súťaží zručností, ktorou bol tenis na ľade.Organizátor exhibície Richard Lintner bol s akciou spokojný: "Dúfam, že diváci v hale aj pred televíznymi obrazovkami si to užili. Cítil som veľmi dobrú atmosféru od hráčov z kabíny aj z hľadiska. Chcem sa všetkým poďakovať za to, že sa prišli pozrieť a verím, že si užili deň aspoň tak ako ja. Môžem povedať, že to bolo fantastické rozhodnutie urobiť takúto akciu v Košiciach. Od začiatku sme hovorili, že na žiadnu remízu sa nebude hrať. Hráči Tímu západu potvrdili, že počas kariéry strelili trochu viac gólov než Tím východu."

Tím východu - Tím západu 10:16 (2:0, 3:1, 2:1)



Góly z hry: Pucher 2, Bicek 2, Nagy, Kroták, Surový - Pálffy, Marcel Hossa, góly v súťažiach zručností: východ 2 - západ 9



Tím východu: Križan - Droppa, Suchý, Majeský - Bicek, Vaic, Kroták, Handzuš, Pucher, Surový, Bartoš, Uram, Nagy, tréner: František Hossa



Tím západu: Lašák, Hamerlík - Sekera, Meszároš, Valábik, Višňovský - Pavlikovský, Pálffy, Bartovič, Marcel Hossa, Pardavý, Radivojevič, tréneri: Marián Hossa, Gáborík