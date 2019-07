Exkancelár Kurz nedovolí krajnej pravici viesť ministerstvo vnútra

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 31. júla (TASR) - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz v utorok povedal, že v prípade opätovného zvolenia do funkcie nevylučuje ďalšiu koalíciu s krajnou pravicou, ktorej však nedovolí znova viesť ministerstvo vnútra. Informovala o tom agentúra DPA.Kurz sa podľa DPA pripravuje na predčasné voľby naplánované na 29. septembra. Líder Rakúskej ľudovej strany dal jasne najavo, že ministerstvo vnútra by po nich nemalo pripadnúť krajne pravicovej Slobodnej strane Rakúska (FPÖ). Mala by ho viesť jeho strana.Koaličná vláda ÖVP a FPÖ sa rozpadla v máji po zverejnení korupčného škandálu bývalého predsedu FPÖ a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho.Videozáznam nakrútený tajne na španielskom ostrove Ibiza zachytáva Stracheho, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a údajnej príbuznej ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k volebnému úspechu.Strache po tomto škandále odstúpil z postu vicekancelára, na čo vtedajší kancelár Kurz odvolal ministra vnútra, Stracheho spolustraníka Herberta Kickla. Koaličnú vládu následne opustili aj zvyšní ministri z FPÖ. Parlament neskôr aj s podporou FPÖ vyslovil Kurzovi nedôveru. Vedenie krajiny nakoniec prevzala začiatkom júna úradnícka vláda, ktorej predsedá ako dočasná kancelárka Brigitte Bierleinová.