Exminister Janušek z kauzy nástenkového tendra si odpyká zvyšok trestu v domácom väzení, zostáva mu 1 746 dní

7.2.2025 (SITA.sk) - Exminister Marián Janušek bol prepustený do domáceho väzenia. Ako informoval Roman Tarabus z Krajského súdu v Trenčíne, Okresný súd Trenčín v piatok premenil odsúdenému Janušekovi trest odňatia slobody na trest domáceho väzenia.Každý jeden nevykonaný deň trestu odňatia slobody sa mení na jeden deň trestu domáceho väzenia. V Janušekovom prípade predstavuje zvyšok trestu 1 746 dní (necelých päť rokov, pozn. SITA).„Rozhodnutie je právoplatné, odsúdený bol dnes prepustený z ústavu na výkon trestu odňatia slobody, pričom je povinný dostaviť sa v najbližší pracovný deň (teda v pondelok) za účelom nastúpenia na výkon trestu domáceho väzenia k probačnému a mediačnému úradníkovi," uviedol Tarabus.Počas výkonu trestu domáceho väzenia bude Janušek povinný viesť riadny život, podrobiť sa kontrole technickými prostriedkami, a tiež zdržiavať sa neustále v obydlí na určenej adrese.Výnimkou je čas vopred určený alebo schválený probačným a mediačným úradníkom, ktorý je potrebný na hľadanie si práce a jej výkon, vrátane dochádzania do práce a z nej. Taktiež ide o čas potrebný na návštevu lekára a styk s úradmi, na zabezpečenie si základných životných potrieb vrátane vychádzok. Vychádzky mu môže probačný a mediačný úradník povoliť denne v rozsahu nanajvýš dvoch hodín.„Senát rozhodoval o návrhu, ktorý podal riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ktorému takú právomoc zveruje zákon. Okresný súd Trenčín dospel k záveru, že boli splnené podmienky, ktoré stanovuje zákon. Odsúdený bol vo výkone trestu odňatia slobody po prvýkrát, vykonal jednu tretinu uloženého trestu odňatia slobody a zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov. Odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie," informoval ďalej Tarabus.Doplnil, že súd prihliadol aj na kladné hodnotenie ústavu na výkon trestu odňatia slobody, podľa ktorého Janušek plní stanovený program zaobchádzania vo všetkých bodoch.Tarabus tiež pripomenul, že odsúdený muž vykonával nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere jedenásť rokov, a to v ústave s minimálnym stupňom stráženia.Trest odňatia slobody mu svojím rozsudkom uložil Špecializovaný trestný súd 18. októbra 2017, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 15. novembra 2018, a to „pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe spolupáchateľstvom spáchaný v jednočinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa, na ktorého výkon nastúpil dňa 19.novembra 2018".Najvyšší súd v novembri 2018 potvrdil v kauze takzvaného nástenkového tendra vinu exministrov výstavby a regionálneho rozvoja Mariána Janušeka a Igora Štefanova za Slovenskú národnú stranu (SNS) . Janušekovi bol vymeraný trest v dĺžke jedenásť rokov, Štefanovovi deväť rokov.