Exminister Korčok čaká na kroky prezidentky Čaputovej a potom urobí svoje rozhodnutie

7.6.2023 (SITA.sk) - Exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok nebude kandidovať v najbližších prezidentských voľbách, ak bude kandidovať súčasná prezidentka Zuzana Čaputová Ako ďalej uviedol v relácii Na telo Plus televízie Markíza, Čaputovej plánuje vyjadriť podporu. „Myslím si, že Zuzana Čaputová bude kandidovať a pokiaľ sa rozhodne pre druhý mandát, tak jej vyjadrím podporu," povedal Korčok. Otázkou, či by kandidoval, keby prezidentka nekandidovala, sa nezaoberá.V relácii zároveň uviedol, že v najbližších parlamentných voľbách bude voliť stranu Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá ho ako ministra zahraničných vecí nominovala. „Moja východisková voľba je, samozrejme, SaS. Dúfam, že neurobia nejakú vec, ktorá by ma presvedčila, že by sa tak nestalo," tvrdí Korčok.