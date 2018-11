Exminister M. Janušek je vo väzení v Žiline a I. Štefanov v Bratislave

Na archívnej snímke z 22. marca 2017 vľavo Marián Janušek a vpravo Igor Štefanov pred hlavným pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 20. novembra (TASR) - V kauze nástenkový tender právoplatne odsúdení exministri za SNS Marián Janušek a Igor Štefanov si už odpykávajú dlhoročné tresty odňatia slobody.Janušek je zatiaľ v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Žiline a Štefanov zase vo väzení v Bratislave. Sú zaradení do ústavov s minimálnym stupňom stráženia. Po splnení viacerých podmienok ako je napríklad slušné správanie a podobne môžu požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu, pravdepodobne po odpykaní dvoch tretín trestu. O ich prípadnom prepustení by však potom rozhodoval príslušný súd, v ktorého obvode budú vykonávať trest odňatia slobody v budúcnosti. TASR o tom v utorok informovali viaceré justičné zdroje.V pondelok počas dňa vyhlásila polícia pátranie po Štefanovovi, ktorého najskôr nenašla doma. Portál Aktuality.sk informoval, že exministra Janušeka mali policajti zadržať v pondelok podvečer v mieste jeho trvalého bydliska. Polícia v pondelok (19.11.) na sociálnej sieti uviedla, že bratislavskí policajti eskortovali exministra Štefanova do výkonu trestu.Štefanov a Janušek boli odsúdení za kauzu nástenkový tender. Po prvý raz v histórii SR tak boli právoplatne odsúdení členovia vlády.Senát Najvyššieho súdu (NS) SR odsúdil bývalých ministrov výstavby a regionálneho rozvoja vo štvrtok (15. 11.) Janušeka odsúdil na 11 rokov a Štefanova na deväť rokov. Súd ich uznal vinnými z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa.uviedol vo štvrtok predseda trojčlenného senátu, sudca Juraj Kliment. Podľa jeho slov "vôbec nezverejnili výzvu na tender". Tým znemožnili účasť iným záujemcom. Takýmto konaním sa im podarilo dosiahnuť zisk víťaznému konzorciu, blízke expredsedovi SNS Jánovi Slotovi, 3,5 milióna eur. Spôsobili tak škodu veľkého rozsahu. Okrem tohto, niektoré zo spoločností konzorcia vôbec nespĺňali podmienky na tender - nedoložili príkladom daňové priznanie alebo boli v nepovolenom debete.dodal predseda senátu.NS SR do značnej miery potvrdil verdikt prvostupňového súdu - Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), ktorý v druhej polovici októbra minulého roku pôvodne odsúdil Janušeka na 12-ročný trest. Ďalších dvoch spoluobžalovaných spod obžaloby právoplatne oslobodil a prípad tretej obžalovanej vrátil naspäť na ŠTS, aby vec nanovo prejednal.Obaja bývalí ministri si vo štvrtok verdikt nevypočuli. Dali svojim obhajcom súhlas na konanie v ich neprítomnosti. V opačnom prípade, keby boli v súdnej sieni, by ich príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže eskortovali priamo do ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Okrem toho im bol udelený peňažný trest vo výške 30.000 eur. Ak by ho neuhradili, hrozí im zvýšenie trestu o jeden rok.