Exminister spravodlivosti Borec končí na čele advokátskej komory, povedie ju Viliam Karas

Nový predseda funkciu víta

Deväť členov predsedníctva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Novým predsedom Slovenskej advokátskej komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát Viliam Karas. Doterajší predseda Tomáš Borec sa k 31. decembru 2020 vzdal funkcie predsedu, naďalej však zostane členom predsedníctva komory. Informovala o tom hovorkyňa SAK Alexandra Donevová „Funkcie predsedu SAK som sa rozhodol vzdať po zrelej úvahe a po dohode s celým predsedníctvom, keďže v nadchádzajúcich voľbách nehodlám kandidovať do orgánov komory. Moje rozhodnutie tiež súvisí s pokusmi spochybňovať odbornú prácu komory poukazmi na skutočnosť, že som - hoc ako nestraník, v minulosti zastával funkciu ministra spravodlivosti. Vždy som zastupoval komoru podľa najlepšieho vedomia a svedomia, s cieľom čo najúčinnejšie hájiť nezávislosť advokácie a ideu právneho štátu,“ uviedol Borec.Nastupujúci predseda novú funkciu víta, vníma ju ale s pokorou. „Beriem to ako službu advokácii, na ktorú som hrdý, lebo sme povolanie, ktorého poslaním je pomoc. Ďakujem predovšetkým Tomášovi Borecovi za všetko, čo urobil pre dobro Slovenskej advokácie vo funkcii predsedu komory, za ducha kolegiality, srdečnosť a profesionalitu,“ dodal Karas.Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na Konferencii advokácie s funkčným obdobím na štyri roky.Advokáti volia deväť členov predsedníctva a troch náhradníkov, samotné predsedníctvo si spomedzi seba vyberá väčšinou hlasov predsedu. Nový predseda povedie komoru do nasledujúcej Konferencie advokátov v júni 2021.