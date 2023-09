Exminister vnútra Šimko sa chce uchádzať o miesto predsedu KDH, v hnutí oceňuje najmä pluralitu

12.9.2023 (SITA.sk) - Exminister vnútra v úradníckej vláde Ivan Šimko sa chce uchádzať o miesto predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na smene po septembrových parlamentných voľbách.Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, chce podporiť to, čo sa otvára spolupráci dovnútra a navonok, to čo sa usiluje pochopiť súčasného človeka bez ohľadu na pohlavie, vek, sociálne postavenie či náboženské presvedčenie a sexuálnu orientáciu.„Som presvedčený, že práve to je naozaj kresťanské a demokratické. Chcem byť zárukou toho, že tento prvok v tomto hnutí je a zostane, a v pluralite tohto hnutia sa napokon presadí," dodáva.Šimko ďalej uviedol, že v KDH sa nájdu nové myšlienky, no aj také, ktoré lipnú na veciach, ktoré už život prekonal. „Stretneme sa v ňom so šikovnosťou, ale i s babráctvom. S dobrým i pokleslým. S jednoduchým, ba až prostoduchým, ale aj s inteligentným a múdrym. Nuž, ale práve túto pluralitu si v KDH cením," uzavrel.