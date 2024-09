Exministra financií Jána Počiatka obvinili v starej kauze Tiposu, prípad môže byť už premlčaný

Súdy rozhodli v prospech Tiposu

Prípad je pravdepodobne premlčaný

Policajti NAKA ostanú vo svojich pôvodných zaradeniach

3.9.2024 (SITA.sk) - Bývalý minister financií a dopravy za stranu Smer-SD Ján Počiatek je obvinený z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Informáciu priniesol denník SME.Ide o dlhoročný súdny spor medzi štátnou stávkovou spoločnosťou Tipos a cyperskou schránkovou firmou Lemikon . Tá vlastnila pohľadávku voči Tiposu v starom súdnom spore o obchodnú značku Športka po rozdelení Československa.Počiatek ako vtedajší minister financií rozhodol o vyplatení peňazí, hoci v kauze mohol ešte podať mimoriadne dovolanie. Problematickosť tohto prístupu spočíva v tom, že súdy nakoniec rozhodli v prospech Tiposu a sťažnosť Lemikonu odmietol aj Európsky súd pre ľudské práva Vyšetrovateľ, ktorý riešil kauzu Tipos, podľa informácií SME ešte ako príslušník NAKA v júni obvinil Počiatka z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Uznesenie o obvinení má vyše 30 strán.Počiatek bol síce obvinený ešte v čase platnosti starého Trestného zákona, no podľa súčasnej novely je prípad už pravdepodobne premlčaný. Tipos vyplatil 13 miliónov eur Lemikonu v roku 2008, prípad bol teda zrejme premlčaný v roku 2018. Vyšetrovateľa po zániku NAKA údajne preradili na okresné riaditeľstvo polície v Nitre.„Vyšetrovateľ, ktorý vzniesol obvinenie Počiatkovi, žije v Leviciach a oni ho za trest nedali do Levíc ako miesta bydliska, ale do Nitry ako pomstu, že nech si to užije, lebo oni jednoducho nezabúdajú. Tento istý vyšetrovateľ riešil aj kauzu Petra Žigu . Je to vláda pomsty,“ komentoval exposlanec Juraj Šeliga Demokrati ). Ľubomír Solák na tlačovej besede 30. augusta v súvislosti s transformáciou NAKA na Úrad boja proti organizovanej kriminalite informoval, že policajti NAKA po preradení ostanú vo svojich pôvodných pracovných zaradeniach a že okrem odbornosti sa zohľadňovalo aj miesto výkonu služby.Keď teda bývalý príslušník NAKA pôsobil napríklad v Bratislave, bude tam podľa policajného prezidenta pôsobiť aj naďalej.„Ich platové náležitosti budú plynúť podľa zákona,“ vyhlásil policajný prezident.