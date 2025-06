Exministra spravodlivosti Gála v korupčnej kauze súd oslobodil spod obžaloby

Exminister vyhlásil, že je nevinný

50-tisícový úplatok

Podľa jeho slov sa s Gajanom nestretol





Gábor Gál bol ministrom spravodlivosti za stranu



Gábor Gál bol ministrom spravodlivosti za stranu Most-Híd od marca 2018 do marca 2020 vo vláde Petra Pellegriniho . Predtým bol opakovane zvolený za poslanca Národnej rady SR

30.6.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku v pondelok oslobodil bývalého ministra spravodlivosti Gábora Gála spod obžaloby týkajúcej sa trestného činu prijímania úplatku.Ako uviedol samosudca Miroslav Mazúch , dôvodom je, že nebolo preukázané, že sa žalovaný skutok stal. Pondelkový rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný dnes na vyhlásení rozsudku nebol prítomný.Exminister je obžalovaný z prijatia úplatku 50-tisíc eur za to, aby v roku 2018 zariadil odblokovanie rozhodovacích procesov na Slovenskom pozemkovom fonde . Prokurátor vo svojej záverečnej reči navrhol Gálovi podmienečný trest, čo odôvodnil tým, že vzhľadom na novelizáciu Trestného zákona nie je v tejto súvislosti možné uložiť nepodmienečný trest. Rovnako prokurátor obžalovanému navrhol peňažný trest, a to vo výške minimálne 80-tisíc eur. Exminister pred súdom ešte vo februári na margo podanej obžaloby vyhlásil, že je nevinný.„Pokiaľ má súd dôvodné pochybnosti, tak musí obžalovaného spod obžaloby oslobodiť," povedal v pondelok v rámci odôvodnenie rozsudku sudca Mazúch. Súd podľa neho nemal dostatok dôkazov, aby mohol jednoznačne ustáliť Gálovu vinu. V prípade podania obžaloby, ktoré označil za dôvodné, môže byť podľa sudcu dôkazná situácia aj 50 na 50, na odsúdenie to však podľa neho nestačí. Zároveň sudca poukázal na viacnásobné stíhania kľúčového svedka Jána Gajana . Preto podľa Mazúcha súd pristupoval k jeho výpovedi „s veľkou a náležitou opatrnosťou".„Výpoveď spolupracujúcej osoby musí byť overovaná," skonštatoval Mazúch s tým, že výpoveď Gajana nebola potvrdená výpoveďou ďalšieho spolupracujúceho svedka Gustáva Palidera, predovšetkým pokiaľ ide o finančnú čiastku 50-tisíc eur. „Toto je dosť veľký problém," zdôraznil sudca.Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry v decembri 2023 obžaloval bývalého ministra spravodlivosti Gála aj s Ladislavom K. pre zločin prijímania úplatku a zločin podplácania. Stíhanie Ladislava K. však bolo právoplatne zastavené pre premlčanie.Podľa obžaloby si Gál v roku 2018 ako poslanec parlamentu vyžiadal aj prijal úplatok 50-tisíc eur za to, aby zariadil odblokovanie rozhodovacích procesov na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Za týmto účelom ho podľa prokuratúry kontaktoval právnik Ján Gajan na pokyn podnikateľa Martina Kvietika . Obhajcovia Gála označili obžalobu za nedôvodnú a skutok v nej uvedený za vágny. Samotný obžalovaný vyhlásil, že skutky uvedené v obžalobe sú vymyslené.„Nie je pravda, čo je uvedené v obžalobe," povedal Gál. Podľa prokurátora Mateja Izakoviča bolo súčasťou úplatku aj získanie poľovného revíru, a tiež možnosť získať pozemky do prenájmu pre konkrétnu spoločnosť, „v ktorej mal mať (obžalovaný, pozn. SITA) podľa vyjadrení svedkov nejakú skrytú majetkovú účasť," uviedol vo februári.V rámci predsedu záverečnej reči začiatkom júna zotrval Gál na stanovisku, že je nevinný. „Blokácia SPF je vymyslená rozprávka, aby ma aspoň nejako mohli stíhať," vyhlásil. Zároveň zdôraznil, že nikde nikdy nemal skrytú majetkovú účasť, na rozdiel od svedka Gajana, ktorý proti nemu vypovedá. V tejto súvislosti odmietol, že by si od Gajana vyžiadal akúkoľvek formu úplatku, vrátane peňažného.„S kajúcnikom Gajanom som sa nikdy nestretol," povedal Gál. Doplnil, že keďže nedošlo k žiadnemu stretnutiu, nemohol si vypýtať ani prijať úplatok.