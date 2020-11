Expert na financie Patrik Kunzo: Poistenie už dnes neslúži iba na sporenie. Ľudia sa v čase pandémie vracajú k poisteniu

Na čo slúži životné poistenie?

Čo odporúčate rodičom, ktorí uvažujú nad poistením svojho dieťaťa?

Aké prípady sa dnes oplatí poisťovať a prečo?

Ako možno postupovať pri takomto výpočte?

Kedysi sa životné poistenie využívalo ako sporenie, ako je to dnes?

Takže platí, že cez poistenie radšej nesporiť?

Aký význam má pre človeka rizikové poistenie? Kedy by sme ho mali zvážiť?

V súčasnosti mnohé poisťovne ponúkajú aj životné poistenie s prepojením na poistenie hypotéky, čo si o tom myslíte?

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.