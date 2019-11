Expert na Ukrajinu a poradkyňa M. Pencea vypovedali pred Kongresom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 19. novembra (TASR) - Expert na Ukrajinu pôsobiaci v Bielom dome a poradkyňa amerického viceprezidenta Mikea Pencea vypovedali v utorok pred výborom Snemovne reprezentantov Kongresu USA pre spravodajské služby, ktorý sa zaoberá podozreniami vznesenými voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi v súvislosti s impeachmentom. Informovali o tom agentúry AP a Reuters.Dôstojník ozbrojených síl USA a expert na Ukrajinu Alexander Vindman označil zainformácie z júlového telefonického rozhovoru medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.povedal Vindman vo úvode svojej výpovede, ktorú zaznamenala agentúra Reuters.Poradkyňa viceprezidenta Michaela Pencea Jennifer Williamsová povedala, že výboru odovzdá dôverné informácie o septembrovom telefonickom rozhovore medzi Penceom a Zelenským.Predseda výboru Adam Schiff sa jej podľa AP spýtal, či si robila poznámky z telefonátu a či tam bolo niečo, čo by chcela zdieľať a čo by mohlo byť z hľadiska vyšetrovania dôležité. Williamsová sa rozhodla konať podľa pokynov svojho právnika, ktorý je radil, aby neodpovedala. Právnik povedal, že telefonát bol podľa kancelárie viceprezidenta utajený.Prezident Trump prostredníctvom júlového telefonátu údajne vyvíjal na Ukrajinu nátlak, aby začala vyšetrovanie jeho politického súpera bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Trump sa Zelenského pýtal, či Ukrajina zasahovala do amerických prezidentských volieb v roku 2016 a chcel, aby krajina začala vyšetrovanie Bidena a jeho syna Huntera Bidena.Kongres má tento týždeň vypočuť celkovo ôsmich svedkov. V utorok majú ešte vypovedať bývalý špeciálny vyslanec na Ukrajine Kurt Volker a bývalý poradca amerického prezidenta Tim Morrison.Vindman a ďalší svedkovia už v uplynulých týždňoch vypovedali, avšak za zatvorenými dverami.