Expert OSN: Assange je vystavený psychologickému mučeniu

Julian Assange, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 31. mája (TASR) - Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange je dlhodobo vystavený "psychologickému mučeniu", ktoré má podobu intenzívnej očierňovacej kampane. Uviedol to v piatok osobitný spravodajca OSN pre problematiku mučenia Nils Melzer, ktorého citovala agentúra Reuters.píše sa v Melzerovom vyhlásení.Kampaň voči tomuto známemu austrálskemu "whistleblowerovi" podľa spravodajcu OSN vedú nielen médiá a sociálne siete, ale predstavitelia justície a politici v USA, Británii a v poslednom čase i v Ekvádore.Nils Melzer, švajčiarsky profesor práva a nezávislý expert, navštívil Assangea 9. mája v prísne stráženej londýnskej väznici Belmarsh, kde si odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu.Na stretnutí boli prítomní aj dvaja zdravotnícki experti, ktorí sa špecializujú na obete mučenia a zlého zaobchádzania. S Assangeom absolvovali rozhovor a dôkladne zhodnotili jeho zdravotný stav.Podľa Melzera dospeli k záveru, že zdravie Juliana Assangea vážne poškodila dlhoročná nepriateľská kampaň voči jeho osobe. Okrem telesných ochorení sa u neho prejavujú aj symptómy charakteristické pre dlhodobé psychologické mučenie, konkrétne dôsledky extrémneho stresu, chronickej úzkosti a hlbokej duševnej traumy.Spravodajca OSN v tejto súvislosti vyjadril znepokojenie nad tým, že 47-ročnému Austrálčanovi hrozí vydanie do USA, kde by mu mohli uprieť právo na slobodu prejavu, na spravodlivý súdny proces a na ochranu pred neľudským a znevažujúcim zaobchádzaním.Assange sa vo štvrtok pre zlý zdravotný stav nezúčastnil na pojednávaní londýnskeho súdu, ktorý rozhoduje o tom, či bude vydaný na stíhanie do Spojených štátov. WikiLeaks v ten istý deň oznámila, že po výraznom zhoršení zdravotného stavu a strate telesnej hmotnosti bol presunutý do väzenskej nemocnice.USA požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. V prípade usvedčenia môže stráviť za mrežami aj niekoľko desaťročí.O vydanie 47-ročného Austrálčana zrejme už čoskoro Britániu oficiálne požiada aj Švédsko, kde voči Assangeovi nedávno obnovili vyšetrovanie obvinení zo znásilnenia.