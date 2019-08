Experti: Dážď neuhasí požiare v amazonskom pralese celé týždne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brazília 27. augusta (TASR) - Slabé zrážky, ktoré sa v Brazílii očakávajú v nasledujúcich dvoch týždňoch, zrejme v dohľadnom čase neuhasia rekordné množstvo požiarov v amazonskom dažďovom pralese. Podľa údajov o počasí a tamojších odborníkov dážď prinesie iba lokálne zrážky, napísala utorok agentúra Reuters.Najväčší tropický dažďový prales na svete pustošia ničivé požiare. Podľa brazílskeho Národného ústavu pre vesmírny výskum (INPE) tento rok (do 25. augusta) zaznamenali v amazonskom pralese v Brazílii nárast výskytu požiarov až o 79 percent.Požiare sa nevyskytujú iba v Brazílii, v Bolívii neďaleko hraníc s Paraguajom a Brazíliou horí najmenej 10.000 štvorcových kilometrov.Brazílska vláda medzitým nasadila na boj s požiarmi príslušníkov ozbrojených síl a vojenské lietadlá, ale podľa expertov tieto snahy zahasia iba malé množstvo požiarov a zabránia vzniku ďalším. Veľké požiare totiž podľa nich môže uhasiť iba veľké množstvo zrážok.Obdobie dažďov sa v Amazónii obyčajne začína na konci septembra a prináša niekoľkotýždňové rozsiahle zrážky.Podľa 15-dňovej predpovede počasia sa bude dážď sústreďovať najmä v oblastiach, ktoré to potrebujú najmenej, uviedla Maria Silva Diasová, profesorka z univerzity v Sao Paule. Dodala, že v častiach Amazónie, kde vyčíňajú najväčšie požiare, sa očakávajú menšie zrážky.Dokonca aj v oblastiach s väčším počtom zrážok spadnú len lokálne zrážky, uviedli odborníci. Podľa Diasovej celá oblasť postihnutá požiarmi potrebuje dážď pravidelne, čo sa podľa nej očakáva až okolo októbra.Podľa údajov meteorológov v západnej polovici štátu Acre spadne v nasledujúcich 15 dňoch 57,6 milimetrov zrážok, pokým vo východnej časti 33,5 mm.Obdobie sucha, ktoré sa v jednotlivých častiach amazonského pralesa líši, ale trvá niekoľko mesiacov až do septembra, bolo tento rok mimoriadne suché, zhodnotila Diasová. Dúfa, že armáda pomôže zamedziť ďalším požiarom, ale uhasiť veľké plochy je podľa jej slov ťažká úloha. "dodala.