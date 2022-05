Experti odhadujú, v ktorom tíme NHL skončia Nemec a Slafkovský. Ten vraj nemá klubové preferencie

Wrighta radia na prvú pozíciu

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokej by mohol mať až dvoch zástupcov medzi prvými šiestimi hráčmi, ktoré si kluby zámorskej NHL vyberú na tohtoročnom drafte nováčikov NHL. Nasvedčuje tomu aj konečný preddraftový rebríček hráčov pôsobiacich v Európe, v ktorom útočník Juraj Slafkovský skončil na prvom a obranca Šimon Nemec na treťom mieste.Hokejový expert Craig Button z televízie TSN na základe výsledkov utorňajšej draftovej lotérie očakáva, že najlepší strelec a najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu bude druhým najvyššie draftovaným hráčom v tomto roku. Druhý výber patrí tímu New Jersey Devils, v ktorom pôsobí slovenský útočník Tomáš Tatar. Button zaradil Slafkovského na druhú pozíciu za kanadského centra Shanea Wrighta , ktorého by si mal z prvého miesta vybrať víťazný klub z draftovej lotérie, Montreal Canadiens . Nemec by sa mal dostať na rad ako druhý z obrancov po Čechovi Davidovi Jiříčkovi a zo šiestej priečky by mal zamieriť do tímu Columbus Blue Jackets Zámorský odborník však ešte predtým, ako boli známe výsledky draftovej lotérie, zostavil svoj vlastný preddraftový rebríček a určil v ňom poradie prvých 96 vybraných hráčov. Slafkovský v ňom figuruje na štvrtom a Nemec na piatom mieste."V súvislosti s draftom nemám osobné preferencie týkajúce sa nejakého klubu," povedal v stredu tesne pred odletom na MS 2022 Juraj Slafkovský pre agentúru SITA. Je samozrejmé, že Slováci by na svetovom šampionáte vo Fínsku radi dosiahli tímový úspech. Mladík Slafkovský by boj o medaily bral aj z osobného hľadiska."Bol by som rád, keby sme na svetovom šampionáte hrali až do konca. Po MS je tam totiž combine pre hráčov určených na draft, takže rád by som si turnaj predĺžil a prišiel tam neskôr," prezradil pre SITA."Sú robustní a ťažko sa proti nim hrá, ale nie sú elitnými ofenzívnymi hráčmi. V tom sa podľa mňa Kemell a Slafkovský odlišujú od Wrighta," zhodnotil Button na oficiálnom webe TSN hráčov, ktorí by podľa skautov mali byť draftovaní na prvých troch miestach.Slafkovského porovnal s Fínom Joakimom Kemellom z tímu JYP Jyväskylä a očakávanou draftovou jednotkou Wrightom, ktorý v uplynulej sezóne hrával za Kingston Frontenacs v juniorskej OHL. Osemnásťročný Košičan má podľa neho podobný herný štýl ako útočník Pierre-Luc Dubois z tímu Winnipeg Jets v zámorskej profilige.Nemec a Jiříček budú podľa Buttona bojovať o post najvyššie draftovaného obrancu v tomto roku: "Sú to dva veľmi odlišné typy obrancov. Čo sa týka ich schopností a typológie, sú podľa mňa na približne rovnakej úrovni. Jiříčka by som prirovnal k Moritzovi Seiderovi z Detroitu Red Wings a Nemca k Noahovi Dobsonovi z New Yorku Islanders. Obaja sú rozdielovými hráčmi a myslím si, že to je dôležitý faktor." Do rebríčka sa zmestil aj útočník Filip Mešár, ktorý v ňom obsadil 52. pozíciu.Buttonov kolega z TSN Bob MacKenzie urobil anketu medzi ôsmimi hlavnými skautmi v tímoch NHL, ktorí mali určiť poradie prvých piatich draftovaných hráčov v tomto roku. Šiesti skauti označili ako draftovú jednotku Wrighta, dvaja Slafkovského a jeden amerického centra Logana Cooleyho.Slovenského krídelníka určili v ankete ako celkovú dvojku draftu, zatiaľ čo Nemca vybrali štyria skauti ako tretieho najlepšieho hráča a jeden ho dokonca zaradil na druhé miesto. Celkovo bude 18-ročný rodák z Liptovského Mikuláša podľa oslovených skautov štvrtým najvyššie draftovaným hráčom.