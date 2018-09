Experti: Z Venezuely ušlo okolo 2,5 milióna ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 3. septembra (TASR) - Približne 2,5 milióna Venezuelčanov ušlo od roku 2014 z krajiny pred ekonomickou a politickou krízou. Uviedli to v pondelok experti, zatiaľ čo sa v ekvádorskom meste Quito stretli ministri zahraničných vecí 13 latinskoamerických krajín, aby vzájomne skoordinovali reakciu na tento masívny prílev migrantov.uviedol šéf ekvádorskej diplomacie Andrés Terán na otvorení dvojdňovej konferencie o utečencoch z Venezuely v Quite. Informovala o tom agentúra DPA.Na regionálnej konferencii v ekvádorskom hlavnom meste sa nezúčastňuje Venezuela, ktorá popiera hromadný exodus svojich obyvateľov.Organizátori však uviedli, že tento rok exodus dosiaholhranice. Len susediaca Kolumbia prijala takmer milión Venezuelčanov.Cieľom stretnutia je nájsť humanitárne riešenie na pomoc venezuelským migrantom, ktorí riskujú, že zostanú bez práce, že budú zneužívaní zamestnávateľom, ako aj to, že sa stanú obeťami sexuálneho zneužívania, pašerákov či xenofóbie, povedal Terán.Minister dodal, že Venezuelčania v krajinách, kde ich prijali, majú tiež problémy s prístupom k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu.Podľa ekvádorského ministerstva zahraničných vecí sa na konferencii zúčastnili vysokopostavení predstavitelia z Argentíny, Bolívie, Brazílie, Čile, Kolumbie, Kostariky, Dominikánskej republiky, Ekvádora, Peru, Mexika, Panamy, Paraguaja a Uruguaja. Medzi účastníkmi sú medzinárodné organizácie.Venezuela síce disponuje veľkými zásobami ropy, avšak zažíva hlbokú hospodársku i humanitárnu krízu prejavujúcu sa nedostatkom potravín, liekov i ďalších komodít. Podľa opozície ide o dôsledok nekompetentnej politiky ľavicového prezidenta Nicolása Madura. Ten naopak hovorí o sprisahaní zahraničných mocností voči socialistickej Venezuele.