Expolicajt Kučerka z káuz Očistec a Judáš je v Sarajeve a na súd neprišiel, prokurátor navrhol vydať medzinárodný zatykač

Problémy so srdcom

Zločin prijímania úplatku

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Bývalý policajný vyšetrovateľ Marián Kučerka sa v štvrtok nedostavil na Najvyšší súd SR , ktorý mal rozhodovať o jeho odvolaní voči neprávoplatnému odsúdeniu za prijímanie úplatku. Ako uviedol v oznámení súdu, počas návštevy hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva sa mu zhoršil zdravotný stav a bola mu nariadená medikamentózna liečba.Ako ďalej obžalovaný uviedol, trpí mimo iného problémami so srdcom a krvným tlakom. Z tohoto dôvodu žiada odročenie štvrtkového verejného zasadnutia.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus v tejto súvislosti súdu navrhol, aby proti Mariánovi Kučerkovi konal ako proti ušlému, keďže existuje podozrenie, že sa pobytom v cudzine vyhýba trestnému stíhaniu. V prípade, že by súd v štvrtok trestnú vec neukončil, prokurátor navrhol vydanie európskeho a medzinárodného zatykača.Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici v tomto prípade uznal v marci minulého roku bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad vo výmere jeden rok. Marián Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal.Prokurátor bývalého vyšetrovateľa NAKA obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.