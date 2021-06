Expolicajt Tiefenbach dostal opäť podmienku za neprimeraný zásah voči vodičke

aktualizované 24. júna 15:26



24.6.2021 (Webnoviny.sk) -Bývalý policajt Ľuboš Tiefenbach je opätovne vinný z trestných činov obmedzovania osobnej slobody a zneužitia právomoci verejného činiteľa . Rozhodla o tom v kauze zákroku pri cestnej kontrole z roku 2014 samosudkyňa Okresného súdu Bratislava V.Zároveň mu uložila trest tri roky väzenia s podmienečným odkladom na dobu piatich rokov. Súčasťou rozsudku je taktiež povinnosť obžalovaného verejne sa ospravedlniť poškodeným a zároveň trest zákazu činnosti spočívajúci vo výkone zamestnania, povolania a funkcie spojenej s rozhodovacou právomocou po dobu desiatich rokov.Rozhodnutie nie je právoplatné, obžalovaný má zákonnú lehotu na podanie odvolania. Ešte pred vynesením verdiktu však aj so svojím obhajcom opustili na protest proti postupu sudkyne pojednávanie.Súd Ľubošovi Tiefanbachovi v súvislosti so zákrokom pri cestnej kontrole uložil rovnaký trest už v decembri 2019. Krajský súd v Bratislave však rozhodnutie zrušil a prípad vrátil prvostupňovému súdu na opätovné rozhodnutie.Konkrétne okresnému súdu vyčítal, že sa nevysporiadal so žiadosťou obžalovaného na odňatie prípadu OS BA V a jeho pridelenie inému súdu. Samosudkyňa však vo štvrtok na pojednávaní prečítala stanovisko Najvyššieho súdu SR , podľa ktorého obžalovaný rovnakú vec žiadal už trikrát predtým a nebolo mu vyhovené.Ľuboš Tiefenbach a jeho advokát na štvrtkovom pojednávaní navrhli vypočuť viacerých svedkov a oboznámiť viacero listinných dôkazov. Sudkyňa však návrhy zamietla, na čo ju obžalovaný označil za zaujatú a konanie súdu za nezákonné. „Zákrok bol vykonaný v súlade so zákonom," povedal Ľuboš Tiefenbach pred opustením pojednávania.Bývalý príslušník policajnej Pohotovostnej motorizovanej jednotky Ľuboš Tiefenbach čelil obžalobe pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a obmedzovanie osobnej slobody. Podľa prokuratúry sa dopustil trestných činov počas zásahu proti vodičke Marte B. pri cestnej kontrole v októbri 2014.Na internete sa následne objavilo video, na ktorom policajt počas cestnej kontroly použil voči vodičke donucovacie prostriedky. Tie vyšetrovateľ a prokuratúra vyhodnotili ako neprimerané.Bývalý policajt svoj zákrok zdôvodňoval tak, že žena pri sebe nemala potrebné doklady od auta a voči hliadke sa správala agresívne, za čo ju predviedli na policajné oddelenie. Video nakrútila dcéra vodičky Mária, ktorá bola na mieste incidentu. Rovnako aj ju predviedli na policajnú stanicu, keďže pri sebe nemala občiansky preukaz.Obe ženy však tvrdia, že zákrok nevyprovokovali a agresívne sa k nim správal obžalovaný. Ten v priebehu procesu viackrát žiadal odňatie prípadu Okresnému súdu Bratislava V a súdom v pôsobnosti Krajského súdu v Bratislave a namietal zaujatosť samosudkyne. Námietkam však súdy nevyhoveli.