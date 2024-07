Expolicajt Vorobjov sa opäť postavil pred súd, tentokrát čelí obvineniu z korupcie

Úplatok od iného policajta

Odsúdenie v kauze Očistec

17.7.2024 (SITA.sk) - Pre korupciu sa pred sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici v stredu postavil bývalý policajt Pavol Vorobjov , ktorý už bol odsúdený na dvojročný nepodmienečný trest v rámci dohody o vine a treste v roku 2022.Súd vtedy uznal expolicajta za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi.V súčasnosti čelí obvineniu z korupcie, pričom podľa obžaloby prednesenej prokurátorom mal v máji 2018 prijať úplatok 2 000 eur od iného policajta za vybavenie výpisu z bankového účtu v ČSOB jednej trenčianskej firmy. Obžalovaný odmietol v tomto prípade dohodu o vine a treste, prehlásil, že je nevinný a súhlasil s tým, že bude vypovedať.„Na úvod chcem uviesť, že som žiadne peniaze neprijal. Kontaktoval ma pán Žáčik (bývalý policajt Milan Žáčik , pozn. SITA), chcel poradiť, ako získať výpis a či to vieme urýchliť. Podarilo sa to, bola to bežná záležitosť, išlo len o bežnú radu. Potvrdil to aj pracovník banky aj môj podriadený,“ uviedol vo výpovedi obžalovaný s tým, že Žáčik vždy menil výpoveď podľa toho, ako on vypovedal.„Tento skutok sa nestal, štyri roky som bol vyšetrovaný, pričom vyšetrovateľ Ján Čurilla mi sám povedal, že to je blbosť a je to postavené na vode,“ doplnil Vorobjov.„V rámci dohody o vine a treste som bol odsúdený v kauze Očistec na dvojročný trest odňatia slobody. Ku všetkým skutkom som sa priznal, pričom tento skutok, pre ktorý som teraz trestne stíhaný, je v porovnaní s nimi nepatrný a nevidím dôvod, prečo by som sa k nemu nepriznal, keď som sa priznal k ďaleko závažnejším skutkom,“ dodal obžalovaný.V rámci dohody o vine a treste odsúdeného bývalého príslušníka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Pavla Vorobjova prepustili podmienečne na slobodu v apríli 2023. Pavol Vorobjov pôsobil v minulosti ako šéf finančnej spravodajskej jednotky NAKA. Figuroval napríklad v kauze nezákonných lustrácií.