Expolicajta obvineného v prípade smrti Georgea Floyda budú súdiť aj pre vraždu tretieho stupňa

Výber poroty potrvá týždne

Štyria obvinení policajti

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalého minneapoliského policajta obvineného v prípade smrti Georgea Floyda budú súdiť aj na základe obvinenia z vraždy tretieho stupňa.Sudca okresu Hennepin vyhovel žiadosti prokurátorov a pridal obvinenie do obžaloby po tom, čo sa Derekovi Chauvinovi nepodarilo presadiť jeho zablokovanie na odvolacom súde. Chauvin okrem toho čelí obvineniam z vraždy druhého stupňa a zabitia.Pridanie bodu obžaloby podľa právnych odborníkov pomáha prokurátorom, pretože dáva porotcom ďalšiu možnosť na odsúdenie Chauvina.Súdny proces so Chauvinom sa začal v pondelok výberom poroty, ktorý naďalej pokračuje. Dvanásť porotcov a niekoľkých náhradníkov z okresu Hennepin vyberú po rozsiahlom kole otázok, ktoré okrem iného zahrnú ich názory na políciu a súdnictvo.Výber poroty by mal podľa očakávaní trvať prinajmenšom tri týždne, zatiaľ vybrali piatich porotcov. Prvé argumenty by mali odznieť 29. marca.Afroameričan George Floyd zomrel 25. mája po tom, ako mu biely policajt Chauvin takmer deväť minút kľačal na krku, zatiaľ čo on lapal po dychu.Ďalší traja policajti, ktorí boli na mieste - Tou Thao J. Kueng - čelia obvineniam z napomáhania a pred súd sa postavia v auguste. Všetkých štyroch po nátlaku verejnosti prepustili z policajných radov.Floydova smrť v Spojených štátoch vyvolala masívne protesty proti policajnej brutalite, rasizmu a nerovnosti, ktoré sa rozšírili do celého sveta.