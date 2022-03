Expolitik Slota do väzby nejde, ale dostane náramok (video)

Zákaz vycestovania

Prokurátor podal sťažnosť

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

31.3.2022 -Bývalý predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a exprimátor Žiliny Ján Slota bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom vo štvrtok na verejnom zasadnutí Najvyšší súd SR Vyhovel však návrhu prokurátora, aby bol obvinený monitorovaný zariadením na určenie polohy. Obvinený sa na štvrtkovom zasadnutí nezúčastnil. Podľa obhajcov má totiž zdravotné problémy a zdržuje sa v mieste trvalého bydliska.Najvyšší súd tiež Slotovi popri dohľade probačného a mediačného úradníka uložil zákaz vycestovania, vzďaľovania sa z miesta trvalého bydliska ako aj zákaz stýkania sa so spoluobvinenými Pavlom P., Romanom K. a Vladimírom M.Na margo stanoviska probačného úradníka, aby súd zvážil inštalovanie monitorovacieho zariadenia pre zdravotné problémy obvineného (konkrétne opuchy nôh), senát skonštatoval, že zariadenie je možné okrem lýtka inštalovať aj na ruku. V prípade, že by Slota porušil niektoré z uložených povinností, súd môže rozhodnúť o jeho vzatí do väzby.Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku v sobotu 26. marca prepustil zadržaného bývalého predsedu Slovenskej národnej strany Slotu na slobodu, keďže nezistil dôvod na kolúznu väzbu. Zároveň však obvinenému nariadil namiesto väzby dohľad probačného a mediačného úradníka pre hrozbu pokračovania v trestnej činnosti. Prokurátor podal proti rozhodnutiu sťažnosť.Slotovi kladú orgány činné v trestnom konaní za vinu prijatie úplatku v roku 2018 pre sudcu Krajského súdu v Žiline Pavla P. a jeho následné odovzdanie vo výške 5-tisíc eur s cieľom ovplyvnenia rozhodnutia trestnej veci. Obvinený je teda za trestný čin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.