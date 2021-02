Export z Británie do Európskej únie výrazne klesol, nákladné autá sa z ostrovov vracajú prázdne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2021 (Webnoviny.sk) - Objem exportu prechádzajúceho cez britské prístavy do Európskej únie v januári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesol o 68 percent. Vyplýva to z prieskumu organizácie Road Haulage Association (RHA), ktorá sa zaoberá problematikou britskej cestnej nákladnej dopravy.Šéf organizácie Richard Burnett pre nedeľník The Observer uviedol, že podľa jej zistení 65 až 75 percent vozidiel prichádzajúcich z Európskej únie sa z Británie vracia bez nákladu. Informuje o tom portál news.sky.com.Je „veľmi frustrujúce a nepríjemné, že ministri sa rozhodli nepočúvať odvetvie a expertov", ktorí dôsledne vyzývali na väčšiu vládnu konzultáciu. RHA uviedla, že počet britských colných deklarantov sa musí zvýšiť, aby sa firmám pomohlo s dodatočnými administratívnymi prácami. Terajší počet približne 10-tisíc colných deklarantov je podľa nej iba zhruba pätinou z toho, čo RHA hovorila, že je potrebné.