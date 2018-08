Export z Číny v júli vzrástol viac, ako sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 8. augusta (TASR) - Export z Číny v júli vzrástol a viac, ako ekonómovia predpovedali. Minulý mesiac sa zvýšila aj obchodná výmena medzi Čínou a USA napriek clám, ktoré obe krajiny zaviedli. To signalizuje, že firmy sa ponáhľajú splniť objednávky pre obavy z ďalšej eskalácie obchodného sporu medzi krajinami.Podľa najnovších údajov čínskeho colného úradu sa celkový export z druhej najväčšej svetovej ekonomiky v júli zvýšil medziročne o 12,2 %. Analytici pritom očakávali jeho nárast o 10 %.Aj dovoz do Číny minulý mesiac výrazne stúpol, a to o 27,3 %. Prekonal odhady ekonómov, ktorí počítali s jeho zvýšením o 16,5 %.Štatistiky tiež ukázali, že čínsky export do USA vzrástol v júli medziročne o 11,2 % na 41,5 miliardy USD (35,77 miliardy eur) a dovoz stúpol o 11,1 % na 13,4 miliardy USD. Celkový objem obchodu medzi dvoma najväčšími ekonomikami na svete sa zvýšil o 11,2 %.V medzimesačnom porovnaní sa však obchod medzi USA a Čínou v júli znížil o 2,3 %.Obchodný deficit USA s Čínou, ktorý je dlho terčom kritiky amerického prezidenta Donalda Trumpa, v júli klesol o 3,1 % na 28,1 miliardy USD.USA v utorok (7.8.) oznámili, že od 23. augusta zavedú ďalšie 25-% colné sadzby na dovoz z Číny v hodnote 16 miliárd USD. Ide o druhý balík ciel po už avizovaných 34 miliardách USD. Celkovo tak americké clá na čínske produkty dosiahnu 50 miliárd USD.Trump tlačí na Čínu, aby znížil deficit USA s touto krajinou, ktorý vlani dosiahol 375 miliárd USD. Chce tiež obmedziť štátnu podporu, ktorú Peking poskytuje high-tech firmám a zastaviť údajné krádeže intelektuálneho majetku.(1 EUR = 1,1602 USD)