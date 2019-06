Export z Japonska aj v máji prudko klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 19. júna (TASR) - Export z Japonska aj v máji klesol, už šiesty mesiac v rade. Prispel k tomu prudký pokles vývozu komponentov na výrobu polovodičov a automobilových súčiastok do Číny v dôsledku zvýšeného obchodného napätia medzi USA a Pekingom.Japonské hospodárstvo závislé od obchodu tak stále čelí dôsledkom spomalenia externého dopytu.Ministerstvo financií v Tokiu v stredu oznámilo, že vývoz z Japonska v máji klesol medziročne o 7,8 % na 5,835 bilióna jenov (48,19 miliardy eur). Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi analytikov, ktorých oslovila spoločnosť FactSet.Japonský vývoz do Ázie sa pritom v sledovanom mesiaci znížil o 12,1 % na 3,12 bilióna JPY, z toho vývoz do Číny klesol o 9,7 % na 1,148 bilióna JPY.Export do Spojených štátov v máji vzrástol medziročne o 3,3 %, ale do Európskej únie klesol o 7,1 %.Aj import do Japonska sa v máji znížil, ale oveľa menej ako export, a to o 1,5 % na 6,802 bilióna JPY. Analytici očakávali, že po aprílovom strmom náraste o 6,5 % sa import v máji zníži o 1 %.Výsledkom slabého vývozu v kombinácii s miernejším poklesom importu pre prudký nárast dovozu ropy bol obchodný deficit Japonska vo výške 967,1 miliardy jenov (8,9 miliardy USD). Máj bol už štvrtý mesiac v rade, keď Japonsko zaznamenalo deficit.