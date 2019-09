Export z Nemecka v júli nečakane vzrástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 9. septembra (TASR) - Export z Nemecka, najväčšej európskej ekonomiky, v júli nečakane vzrástol, zatiaľ čo dovoz klesol. Informoval o tom v pondelok spolkový štatistický úrad Destatis.Konkrétne, nemecký vývoz sa v júli zvýšil medzimesačne o 0,7 % na približne 115,2 miliardy eur po miernom poklese o 0,1 % v júni.V medziročnom porovnaní sa rast nemeckého exportu v júli spomalil na 3,8 % z 8 % v júni.Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali Nemecku medzimesačný pokles júlového exportu o 0,8 %.Dovoz do Nemecka sa naopak v júli medzimesačne znížil, a to o 1,5 % na 93,7 miliardy eur, po júnovom zvýšení o 0,7 %.Medziročný pokles importu sa v júli spomalil na 0,9 % zo 4,2 % v júni.Obchodný prebytok Nemecka po úprave o sezónne vplyvy sa tak v júli zvýšil na 21,4 miliardy eur z 18,1 miliardy eur mesiac predtým a z 13,9 miliardy eur v júli 2018.Štatistiky ďalej ukázali, že obchodná výmena Nemecka s partnermi v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v júli znížila, ale export do štátov mimo EÚ sa zvýšil o 9,8 %.Nemecká proexportne orientovaná ekonomika sa po rokoch masívnych obchodných prebytkov stala terčom kritiky zo strany medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodný menový fond, a najmä amerického prezidenta Donalda Trumpa.Export sa však teraz stáva Achillovou pätou Nemecka, keďže obchodný spor USA a Číny, oslabovanie rozvíjajúcich sa trhov a hrozba brexitu bez dohody, majú negatívny vplyv na globálny obchod. Dôvera v nemeckej ekonomike aj jej aktivita sa v dôsledku toho znižujú.Mnohí ekonómovia teraz očakávajú, že najväčšie európske hospodárstvo sa po poklese v 2. štvrťroku prepadne do technickej recesie v tomto kvartáli.