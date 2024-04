Exposlanec Borguľa vyzval Sme rodina, aby vyjadrilo podporu Pellegrinimu. V otvorenom liste spomína Korčokovu aroganciu a hrubosť

Arogancia Ivana Korčoka

S Pellegrinim len dobré skúsenosti

2.4.2024 (SITA.sk) - Bývalý poslanec Martin Borguľa Sme rodina ) vyzýva predsedníctvo hnutia Sme rodina, aby vyjadrilo podporu Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) v druhom kole prezidentských volieb.Borguľa o to predsedníctvo žiada v otvorenom liste. Ako v liste uviedol, predstavitelia hnutia majú s oboma kandidátmi na prezidenta osobné skúsenosti.„Spomeňme si na aroganciu a hrubosť, s akou Ivan Korčok pretláčal zmluvu o odovzdávaní našich vojenských základní Američanom počas diskusie na túto tému v našom poslaneckom klube. Napriek nášmu racionálnemu prístupu a vecným argumentom, aby zmluva bola obojstranne výhodná, pán Korčok nebol ochotný dohodnúť sa ani len na drobných textových zmenách v uvedenej zmluve,“ uvádza Borguľa vo svojom liste.Ako ďalší príklad Korčokovej arogancie Borguľa uviedol snahy v roku 2021 pomôcť bývalej poslankyni Zuzane Plhákovej, ktorá bola vystavená fyzickému násiliu na území cudzieho štátu.„Opakovane som vtedy, ako poslanec a člen Zahraničného výboru NR SR kontaktoval pána Korčoka , vtedajšieho ministra zahraničných vecí SR a žiadal ho o prešetrenie tohto prípadu, ale pán Korčok ma vysmial a povýšenecky odkázal, nech si to rieši pani Plháková sama,“ uviedol Borguľa. S Pellegrinim mali podľa neho iba dobré skúsenosti. Ako uviedol, Pellegrini sa správal ústretovo pri snahe pomôcť ľuďom a vyzdvihol aj jeho ochotu počúvať druhých.„Nikdy sa nám neotočil chrbtom a vždy sa k nám správal normálne. A slovo normálnosť je hlavným identifikačným znakom nášho hnutia. Nášho správania a prístupu k politike. Oni aj my sa vždy snažíme o normálne správanie, snažíme sa o kultúrnu politiku a skutočnú pomoc ľuďom," vyhlásil Borguľa, podľa ktorého by sa predsedníctvo Sme rodina malo postaviť na stranu normálnosti, korektnosti, serióznosti. To podľa neho reprezentuje práve Pellegrini.