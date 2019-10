Exposlanec M. Mazurek zaplatil peňažitý trest 10.000 eur

Na archívnej snímke Milan Mazurek. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 31. októbra (TASR) - Exposlanec za ĽSNS Milan Mazurek, ktorého v septembri právoplatne odsúdil trojčlenný senát Najvyššieho súdu (NS) SR, vo štvrtok uhradil peňažitý trest vo výške 10.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Katarína Kudjáková.ŠTS zaslal exposlancovi platobnú výzvu po doručení spisu NS SR v polovici októbra. Pokiaľ by bývalý poslanec financie neuhradil, hrozilo by mu polročné väzenie. Mazurek však mohol požiadať prvostupňový súd, ako napríklad nedávno urobil aj odsúdený bývalý viceprimátor Košíc Eugen Čuňo a iní, o splátkový kalendár.Trojčlenný senát NS SR odsúdil Mazureka 3. septembra, keď sprísnil minuloročný rozsudok ŠTS v Pezinku, čo sa týka výšky peňažného trestu. Verdikt bol právoplatný. Mazurek následne prestal byť poslancom NR SR. Senát tak zamietol odvolanie Mazureka, ale čiastočne vyhovel odvolaniu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Zamietol však návrh prokurátora preškoliť Mazureka o rómskom holokauste, keď to nepokladal za potrebné.Mazurek čelil obžalobe z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu. Dôvodom boli jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.