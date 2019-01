Expremiér Blair vyzval na druhé referendum o brexite

Na archívnej snímke Tony Blair. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Davos 24. januára (TASR) - Bývalý britský premiér Tony Blair vyzval vo štvrtok na konanie druhého referenda o odchode Británie z EÚ. To by podľa neho definitívne uzavrelo chaotický proces brexitu a prispelo k národnému zmiereniu v Spojenom kráľovstve, informovala agentúra Reuters.Británia má vystúpiť z EÚ už 29. marca. Hrozí pritom neriadený tvrdý brexit, pretože britský parlament minulý týždeň odmietol "rozvodovú" dohodu, ktorú vláda premiérky Theresy Mayovej vyrokovala s lídrami EÚ.povedal Blair agentúre Reuters vo švajčiarskom Davose, kde sa zúčastňuje na Svetovom ekonomickom fóre (WEF).Bývalý labouristický premiér z rokov 1997-2007 je, naopak, presvedčený, že ak Spojené kráľovstvo odíde z Únie bez toho, aby sa ešte raz opýtalo na názor občanov, rozdelenie britskej spoločnosti ohľadne brexitu pretrvá.domnieva sa Blair.Britskí poslanci sa po odmietnutí nevedia dohodnúť na tom, aké ďalšie kroky by sa mali podniknúť v procese brexitu. Niektorí navrhujú, aby sa patová situácia v parlamente riešila vypísaním druhého referenda.Podľa Blairovho názoru sú šance na uskutočnenie takéhoto plebiscitu viac ako 50-percentné. Britskí poslanci podľa neho nemali dovoliť to, aby krajina odišla z Únie bez dohody, čo by Blair považoval za krajne nezodpovedné. "" vyhlásil britský expremiér.